Parteitag der Grünen Raus aus der Wuthöhle

Trekkies und andere Konsumenten der Popkultur wissen, was Enterprise-Kapitän Jean-Luc Picard machen musste, um sein Raumschiff von Stillstand auf Speed zu bringen: "Energie", sagte er dann (in der deutschen Fassung) im Boss-Ton, schwang seinen Boss-Zeigefinger, und die Kiste zischte ab.

Ähnliches haben die Grünen am Wochenende auf ihrem Parteitag versucht - und sich selbst eine Energie-Infusion verpasst. Das lag auch an der überraschend unpeinlichen Inszenierung der Parteiprominenz.

Es hätte ja auch gut schiefgehen können, als Bibelfan Katrin Göring-Eckardt zu einem Gitarrensong namens "Mayhem" ("Chaos") in den Saal marschierte und live Donald Trump antwitterte. Oder als Robert Habeck mit sorgfältig zerzausten Out-of-bed-Haaren ("Ich brauche keinen Teleprompter, ich habe den Redezettel im Kopf") rief, man müsse "diese verfluchte Wahl" gewinnen. Und als Cem Özdemir nach einer Stunde verbalem Krafttraining durchtranspiriert seiner Frau in die Arme fiel.

Aber too much ist genau richtig für die Grünen. Sie haben keine andere Wahl, als zu übertreiben. Die Partei geht gerade unter, in der öffentlichen Wahrnehmung, in den Umfragen. Sie scheint endlich kapiert zu haben, dass man sich zusammenreißen muss, wenn man was reißen will. Zwar gab es vereinzelt Szenen des Anzickens, aber sie blieben eine Fußnote.

Eigentlich hätte dieses Signal der Geschlossenheit viel früher kommen müssen, im vergangenen Jahr zum Beispiel, als Merkel angreifbar war und Schulz noch nicht auf der Bildfläche erschienen. Als die Umfragewerte noch zweistellig waren. Da beschäftigte man sich lieber mit einem Steuerstreit und verkroch sich in der Wuthöhle. Nach diesem Parteitag können die Grünen endlich mit einem klaren Profil in den Wahlkampf gehen.

Die Operation am Wahlprogramm offenbarte aber auch die Schwäche des Spitzenduos nach innen: Özdemir und Göring-Eckardt mussten ungewöhnlich viele Zugeständnisse machen. Eigentlich wollten sie rote Linien vermeiden, um maximal flexibel für Koalitionen aller Art zu bleiben. Die Basis ertrotzte sich diese roten Linien nun: beim Recht auf Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und bei Abschiebungen in Krisengebiete.

Außerdem verschärfte sie den schwammigen Zehn-Punkte-Plan der Spitzenkandidaten, eine Art grünes Wunschpaket. Feminismus wird darin nun eine größere Rolle spielen als geplant. Auch wird nun klar benannt, dass deutsche Autobauer ab 2030 nur noch E-Mobile produzieren dürften. Diese Jahreszahl wurde ursprünglich in der Liste weggelassen - aus Rücksicht auf Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der es sich nicht mit den Autobossen verscherzen will.

Vielleicht ist bei den Grünen doch noch etwas zu retten. Gesetzt den Fall, der grüne Weckruf kommt nicht zu spät - und es will ihnen überhaupt noch jemand zuhören.