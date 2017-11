Es hätte so etwas wie ein Showdown werden können. Hätten sich Union, FDP und Grüne auf ein gemeinsames Jamaika-Papier geeinigt: Dieser Parteitag der Grünen wäre maximal spannend gewesen.

Die Basis sollte auf dem Treffen entscheiden, ob ihre Partei formell Koalitionsverhandlungen aufnehmen soll. Die Sondierer - sie hätten quasi vor Gericht gestanden.

Nun ist alles anders, die Sondierungen sind geplatzt und die Delegierten sollen jetzt über etwas diskutieren, was es ohnehin nicht gibt. Was etwa von all den Kompromissen zu halten ist, die die Grünen-Sondierer wohl eingegangen wären? Ob man dabei zentrale Werte verraten hätte?

Oder ob es eben so war, wie es das Sondierungsteam behauptet: Dass man gestärkt sei, mutig, kompromissfähig, aber nie Prinzipien verraten habe. Dass die Jamaika-Gespräche in Wahrheit den Grünen geholfen haben, weil klarer geworden ist, wofür sie stehen. Zwischenzeitlich musste man sich ob all der euphorischen Beschreibungen fragen, ob wirklich eine Regierungsoption verloren gegangen ist.

Was sagt die grüne Basis dazu? Trägt sie das Selbstlob mit?

Auch diese Debatte hätte wild werden können. Wurde sie aber nicht, jedenfalls drang das nicht durch. Am späten Samstagnachmittag ereignete sich eine der wenigen spannenden Szenen des Parteitags: Canan Bayram, Grüne aus Friedrichshain Kreuzberg und Nachfolgerin von Christian Ströbele, forderte den Leitantrag des Bundesvorstands, der den Sondierern unter anderem Standhaftigkeit und große Ernsthaftigkeit bescheinigt, um einen kritischen Passus zu erweitern. Im Zusatz solle festgehalten werden, dass in vielen Themenbereichen die Differenzen so eklatant waren, dass der "größtmögliche Erfolg mit der CDU/CSU und der FDP bestenfalls beim Erhalt des Status Quo gelegen hätte", und dies vier Jahre Stillstand bedeutet hätte.

"Letzte handlungsfähige linke Partei in diesem Land"

Ausgerechnet der Alt-Linke Jürgen Trittin musste nun gegen Bayram sprechen und die Sondierungen verteidigen. Eigentlich reichte ihm dafür ein Satz: "Außerhalb von Friedrichshain-Kreuzberg sind CDU, CSU und FDP keine Splitterparteien mehr".

Es ging so aus: Der Änderungsantrag von Bayram wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Das steht stellvertretend für den restlichen Tag. Denn auch sonst spielten die Sondierungen und die dort angestrebten Kompromisse vor allem in der Asylpolitik an den Rednerpulten kaum eine Rolle. Dabei hätte besonders der Punkt Familiennachzug genügend Anlass für Diskussionen geliefert. Wären die Grünen hier wirklich so hart geblieben und hätten eine weitere Aussetzung verweigert, wie sie es nun immer nahe legen? Hätten die Grünen mit dem "atmenden Rahmen" von 200.000 Flüchtlingen nicht eins zu eins die Unionsposition übernommen?

Statt harter Nachfragen wurden am Rande schon Witze gemacht, mit welchen verbalen Wendungen der nächste Redner wohl das Sondierungsteam loben würde. Und die Chefsondierer trugen auch nur noch einmal das vor, was sie schon in den letzten Tagen sagten. Beschrieben die eigenen Verhandlungserfolge, die wohl rausgekommen wären, beschworen ihre staatspolitische Verantwortung und erneuerten ihre Kritik an der FDP. Und je nach Parteiflügel bestritten sie außerdem die inhaltliche Nähe zur CDU (linker Flügel) oder nahmen die Kanzlerin in Schutz (Realos).

Parteichef und Spitzenkandidat Cem Özdemir , der auch Chefverhandler in den Sondierungen war, fasste es so zusammen: "Deutschland 2017 ist ganz sicher nicht Weimar". Das Land sei aber nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern sei auch Stabilitätsanker für liberale Demokratie und Klimaschutz in Europa. Wenn Christian Lindner Kompromisse für eine Demütigung hält, fehle es ihm an Demut, so Özdemir.

Von der zweiten Chefverhandlerin der Grünen, Katrin Göring Eckardt, blieb vor allem dieser Satz hängen: Die Grünen wollten, dass jeder Vogel, jeder Schmetterling, jede Biene "weiß: Wir werden uns weiter für sie einsetzen".

Claudia Roth, die für die Partei zum Thema Asyl und Migration verhandelte, sprach von Biegsamkeit ihrer Partei. Verbogen hätte man sich aber keinesfalls. Man habe immer an den syrischen Vater gedacht, dessen Familie in Aleppo festhänge - eben wegen des ausgesetzten Familiennachzugs.

Begeisterten Applaus gab es für Fraktionschef Anton Hofreiter, der schon mit stark belegter Stimme schrie: Er erwarte nun, "dass wir nicht wieder in alte Rituale verfallen". Die Grünen seien "die letzte handlungsfähige linke Partei in diesem Land", es wäre "historisches Versagen", wenn diese letzte Partei in alten Streit verfalle. Wenn es in vier Jahren Wahlen gebe, müssten die Grünen "so stark sein, dass keiner mehr an uns vorbeikommt".

Das klingt - auch wenn die Spitzengrünen offiziell ihre Gesprächsbereitschaft mit allen demokratischen Parteien betonen - danach, dass man fest mit einer GroKo rechnet.

Wie sehr einige bereits in der Oppositionsrolle angekommen sind, zeigte die Rede von Jürgen Trittin. Seine Angriffe auf die FDP sind so hart, dass man sich fragen muss, wie er noch letzte Woche zu einem gemeinsamen Bündnis mit dieser Partei bereit gewesen sein kann. "Die FDP von heute will nicht gestalten", so Trittin. "Die Liste Christian Lindner" sei eine "rechte bürgerliche Protestpartei" - dezidiert europafeindlich, flüchtlingsfeindlich und ziele darauf ab, rechts von der Union Stimmen einzusammeln.

Zwölf Jahre sind die Grünen schon in der Opposition. Dass nun weitere Jahre dazu kommen könnten, und was das bedeutet, das scheint man an diesem Tag nur vereinzelt zu fürchten. Robert Habeck, der von vielen als möglicher Kandidat für die Wahl der Parteispitze gehandelt wird, äußert sich in diese Richtung. Er spüre eine Art Ohnmacht. Die Grünen seien in einer Situation, in der sie keine Mehrheiten herstellen könnten. Seine Partei müsse jetzt entscheiden, "was, wer und wie man sein wolle". Wenn dies und die politische Lage geklärt sei, wähle man im Januar den geeigneten Parteivorstand zu der Situation.