+++ Der Morgen live +++ Grusel-Clown erschreckt Kinder - und bezieht Prügel

11/2/18 5:17 AM Die erste Nachricht kommt heute aus Sachsen . Dort, im östlich von Leipzig gelegenen Meltewitz, hat ein als Clown verkleideter 19-Jähriger Kinder erschreckt. Er war mit einer Kreuzhacke unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei traf er auf die Gruppe von Süßigkeiten-Jägern. Als die Kinder schreiend davonliefen , verfolgte er sie. Aus dem vermeintlichen Halloween-Spaß wurde anschließend Ernst . Die Mutter der Kinder fing den Grusel-Clown ab und verlangte eine Entschuldigung . Ihr Vater ging gleich einen Schritt weiter. Er entriss dem jungen Mann die Kreuzhacke und ging damit auf ihn los. Nach mehreren Schlägen musste der 19-Jährige geohrfeigt auf Knien um Verzeihung bitten, bevor er gehen durfte. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung . (Symbolbild: dpa) 11/2/18 5:08 AM 11/2/18 5:08 AM In den USA steigert Präsident Donald Trump seine Tiraden gegen Einwanderer von Auftritt zu Auftritt. Inzwischen droht er den Flüchtlingen, die aus Südamerika auf dem Weg zur US-Grenze sind, mit Schüssen, sollten sie Steine werfen. Man kann nur hoffen, dass die Midterm-Wahlen bald über die Bühne sind, denn weitere Eskalationen sind kaum vorstellbar. Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE .