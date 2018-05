Mai-Demo in Essen Polizei nimmt AfD-Politiker Reil in Gewahrsam

Guido Reil ist einer der prominentesten Vertreter des kleinen Arbeiterflügels in der AfD. Bei einer Mai-Demonstration in Essen ist der Beisitzer im AfD-Bundesvorstand nun von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Dem Portal "Der Westen" sagte Reil, er habe drei Stunden lang ohne Schuhe und Brille in einer Zelle gesessen. Inzwischen ist der AfD-Politiker demnach wieder entlassen worden.

Die Polizeisprecherin sagte, Reil habe eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) besucht und sei von Polizisten kontrolliert worden. Bei einem seiner Sicherheitsleute fanden die Beamten demnach mehrere nach dem Versammlungsgesetz verbotene Gegenstände, unter anderem Pfefferspray.

Daraufhin sei dem Politiker ein Platzverweis ausgesprochen worden. Als er der Anordnung nicht nachgekommen sei, habe man ihn dem Gewahrsam zugeführt. Reil kündigte dem "Der Westen"-Bericht zufolge rechtliche Schritte gegen die Maßnahme an. Der AfD- und frühere SPD-Politiker ist eigenen Angaben zufolge auch Mitglied der IG BCE.