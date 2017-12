Gute Vorsätze für 2018 Lasst meine Gedanken rein werden und meine Handlungen auch

1. Ich weiß, es ist billig, Witze über die Grünen zu reißen, erst recht über ihre Fraktionsvorsitzende. Die Kombination aus deutschem Pfarrhaus und grünen Poesiealbum ist für jemanden wie mich natürlich unwiderstehlich. Trotzdem: Man soll den tief hängenden Früchten entsagen. 2018 wird das Jahr der anspruchsvollen Kolumnen auf Augstein-Niveau. Da haben Katrin-Göring-Eckardt-Witze nichts verloren. Ich will schließlich auch endlich als politischer Kolumnist ernst genommen werden. Wer weiß, wenn ich nichts Abträgliches mehr über die Grünen schreibe, vielleicht schaffe ich es dann sogar auf ein Podium zu den großen Fragen der Welt.

2. Keine Talkshows mehr. Nichts korrumpiert zuverlässiger als Nähe. Ich habe bei "Maybrit Illner" Katja Kipping kennengelernt. Wir standen nach der Sendung noch ein wenig beisammen und haben uns über Kinder und Kindererziehung unterhalten. Seitdem kann ich keinen bösen Satz mehr über die Parteivorsitzende der Linken schreiben. Es gab auch noch keine Gelegenheit dazu, aber ich weiß, dass es so ist.

Frau Kipping ist im privaten Kontakt unheimlich nett. So wie Frauke Petry. Mit Frau Petry bin ich auf einem Flug nach Köln/Bonn zusammengetroffen, wir saßen nebeneinander. Ihre Kritiker sagen die schlimmsten Sachen über sie, aber ich fand sie im persönlichen Gespräch erstaunlich normal. Man darf nur nicht den Fehler machen, auf Politik zu sprechen zu kommen, dann bekommt man kein Bein mehr auf den Boden. Das ist bei Katja Kipping ganz ähnlich. Außerdem sehen beide toll aus. Ich weiß, man sollte das nicht sagen, aber es ist die Wahrheit.

3. Ich melde mich endlich bei dem Gender-Seminar an, das mir Margarete Stokowski schon vor Langem empfohlen hat.

4. Mehr Leserbriefe beantworten! Ich gebe mir Mühe, wirklich. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe neben der SPIEGEL-Arbeit noch zwei kleine Kinder zu betreuen. Die meisten Leser denken sicherlich: In dem Alter, da ist der Mann aus dem Gröbsten heraus, da hat er doch Zeit und Muße, auch mal einen Leserbrief zu beantworten. Aber weit gefehlt. Neulich stand im SPIEGEL der Text einer jungen Mutter, die berichtete, wie sie manchmal nach einem Tag mit den Kindern unter der Dusche steht, weil das ihre einzigen 40 Sekunden Entspannung sind. Ich wusste genau, was sie meinte, auch wenn es bei mir noch nicht ganz so weit ist. Ich halte die Dreifachbelastung des Mannes übrigens für ein großes Thema, über das viel zu wenig berichtet wird.

5. Ich werde versuchen, die #MeToo-Debatte ernst zu nehmen, trotz des einfältigen Namens. Ich werde mir auch das Lachen verkneifen, wenn wieder ein junger Journalistenkollege unter Beweis zu stellen versucht, dass er ganz anders ist als die anderen Männern und alles getan hat, um jeden unkeuschen Gedanken aus seinem Kopf zu tilgen. Im Prinzip kann alles verletzend sein, wie man inzwischen weiß, auch ein ungelenker Satz, der einem vor Jahren in einem unbedachten Moment entschlüpft ist. Das ist selbst dann so, wenn sich die Frau nicht mehr an den Lapsus erinnert, wie die Nachfrage ergibt. Man hat den Satz geäußert, das allein zählt. Deshalb meine Bitte: Lasst meine Gedanken rein werden und meine Handlungen auch.

6. Nicht neidisch auf die Kollegen sein, die wieder alle Preise abräumen. Ich war dieses Jahr vom "Medium Magazin" in den Kategorien "Politik" und "Unterhaltung" nominiert. "Vermutlich der letzte intellektuelle Konservative in der Medienlandschaft", hieß es zur Begründung. "Streitbar, gewitzt, ironisch bringt er die Dinge auf den Punkt." Jedes Wort wahr, würde ich sagen. Aber gewonnen haben wieder die anderen. Woran liegt es, frage ich manchmal, dass nicht ein klitzekleiner Preis für mich abfällt? Schreibe ich nicht flüssig genug? Bin ich schon zu alt? Habe ich die falschen Themen? Konsalik hat auch nie einen Literaturpreis bekommen, damit tröste ich mich.

7. Keine gehässigen Kommentare mehr gegen die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die sind da wahnsinnig empfindlich, wie ich festgestellt habe. Und vor allem: Nie mehr das Wort "Staatsfunk" verwenden. Wer von Staatsfunk spricht und sei es nur in Anführungszeichen, steht sofort in Verdacht, mit unserer Demokratie zu hadern. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist das Bollwerk der Demokratie, ohne ihn würde das ganze System zusammenbrechen. Vielleicht bekomme ich ja einen Rabatt beim Rundfunkbeitrag, wenn ich das noch ein paar Mal schreibe.

8. Ich werde mich bemühen, meinem Ressortleiter das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Neulich hat er mich angerufen und zu einem Text über das Bildungsversagen in der Unterschicht gesagt, das sei mit Abstand die dünkelhafteste Kolumne des Jahres. Ich konnte den Schmerz in seiner Stimme hören. Ich fand die Kolumne eigentlich ganz gelungen. Es gab erstaunlich viel Zustimmung. Eine Reihe von Lehrern haben mir gesagt, ich hätte ihnen aus der Seele geschrieben.

Ich glaube, ich versaue meinem Ressortleiter das Karma, das ist das Problem. Ich habe mich mit der Aussicht abgefunden, als Regenwurm wiedergeboren zu werden. Das ist es mir wert. Aber der Ressortleiter hofft immer noch, dass er es in die Klasse der Wirbeltiere schafft. Da kommt die Zusammenarbeit bei meinen Kolumnen natürlich schlecht, auch wenn sich die Kollaboration im Wesentlichen auf Vorspanne und Überschriften erstreckt. Mein Ressortleiter ist ein Überschriftengott. Am liebsten würde er mir jedes Mal eine schlechte Überschrift verpassen, damit er sagen kann, er habe alles dafür getan, dass meine Kolumne absäuft. Aber er kann nicht aus seiner Haut, er muss sein Bestes geben. Dafür liebe ich ihn. Aber das kostet natürlich Karma-Punkte.

9. Ich kaufe mir ein Auto, damit ich mich nicht länger von Augstein verspotten lassen muss, ich sei im Herzen in Wirklichkeit immer noch ein Grüner. Ich habe mein Auto vor fünf Jahren abgeschafft, als ich nach München zog. Seitdem bewege ich mich mit Fahrrad, Bahn und DriveNow. In der Münchner Innenstadt kostet ein Stellplatz so viel wie andernorts eine Ein-Zimmer-Wohnung, das kann ich mir nicht leisten. Vor Weihnachten bin ich in den Münchner Süden gezogen. Ich lebe jetzt in Pullach, gleich um die Ecke vom BND. In schwierigen Zeiten muss man sich darauf besinnen, wo man seine Freunde hat. Vielleicht mache ich auch einen Waffenschein.

10. Ich trete wieder in die Kirche ein.