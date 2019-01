Hackerangriff Datenklau alarmiert deutsche Politik

Die Nachricht machte am frühen Donnerstagabend die Runde. Da erfuhren die Spitzen der Parteien und Bundestagsfraktionen, dass persönliche Daten zahlreicher Politiker entwendet, ins Internet gestellt worden waren und dort womöglich seit geraumer Zeit abrufbar waren.

Handynummern, Kreditkarteninfos, Privatadressen und private Nachrichten - all das findet sich in den Dateien, die offenbar schon im Dezember über einen - inzwischen gesperrten - Twitteraccount veröffentlicht wurden. Bis in den Vormittag wurde in der Regierung, in den Fraktionen und Parteien hektisch telefoniert, an Krisenplänen gearbeitet, sich um Aufklärung bemüht. Doch noch steht man offenbar am Anfang: Wer hinter dem Angriff steckt, und wie der oder die Täter an die Daten gelangten, ist noch völlig unklar.

Betroffen von der wohl massiven Hackerattacke sind laut Bundesregierung Politiker aus dem Bundestag, dem Europaparlament, den Landtagen bis hin zu den Kommunen. Das ganze Ausmaß lässt sich am Freitagmittag noch nicht abschätzen (Lesen Sie hier mehr darüber, was über die Hacker und ihre Opfer bislang bekannt ist).

Die Bundesregierung verspricht Aufklärung. Man nehme den Vorfall "sehr, sehr ernst", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. Die Behörden arbeiteten mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls. Dies werde aber wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Sprecher des Innenministeriums sagte, das Cyberabwehrzentrum habe die Koordination in diesem Fall übernommen. Es ist beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) angesiedelt.

Sensible Daten aus Kanzleramt sollen nicht betroffen sein

Nach einer ersten Durchsicht sind viele Daten, etwa Handynummern oder Adressen, authentisch, manche veraltet. Vizeregierungssprecherin Fietz warnte davor, die veröffentlichten Daten seien mit "großer Vorsicht zu handhaben". Selbst in authentische Dokumente könnten gefälschte Daten eingeschleust worden sein.

Nach ihren Angaben sind von dem Hackerangriff keine sensiblen Daten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betroffen. Auch das Kanzleramt habe am Donnerstagabend Kenntnis von der Attacke erhalten.

Justizministerin Katarina Barley sprach von einem "schwerwiegenden Angriff". "Die Urheber wollen Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen beschädigen", sagte die SPD-Politikerin. Die Täter müssten rasch ermittelt und ihre möglicherweise politischen Motive aufgeklärt werden. "Kriminelle und ihre Hintermänner dürfen keine Debatten in unserem Land bestimmen", so Barley.

Parteien drängen auf rasche Aufklärung

"Die zuständigen Behörden müssen jetzt schnell aufklären", erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. "Eine mögliche politische Motivation dieses Angriffs muss geklärt werden." Auffällig ist, dass zumindest auf den ersten Blick keine Vertreter der AfD betroffen sind. Dies kann aber auch mit dem Zeitraum des Datendiebstahls zu tun haben. Die Rechtspopulisten sitzen erst seit der laufenden Wahlperiode im Bundestag.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, teilte mit, IT-Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet zu haben, "um den Schutz der Kommunikation und die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Arbeit zu gewährleisten". Der demokratische Wettbewerb lasse sich "nicht durch auf illegale Weise gewonnene persönliche Daten kompromittieren. Dies sollte für alle politischen Parteien und andere Beteiligten gelten".

"Wir stehen in Kontakt mit der Bundestagsverwaltung, die wiederum mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Patrick Schnieder. "Wir drängen auf eine rasche Aufklärung." Aus CDU und CSU sind wohl die meisten Politiker betroffen.

Die FDP im Bundestag hat nach eigenen Angaben bereits juristische Schritte eingeleitet. Insgesamt seien 28 Namen und Handynummern von Abgeordneten der Bundestagsfraktion veröffentlicht worden, teilte die Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg, Judith Skudelny, mit. Die Betroffenen wüssten Bescheid und könnten selbst entscheiden, ob sie die Handynummern ändern wollten.

Bundestagsausschüsse sollen tagen

"Das ist ein schwerer Anschlag auf die Demokratie in unserem Land. Es ist ein Anschlag auf den sozialen Zusammenhalt in unserem Land", erklärte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Grünen-Fraktionsmanagerin Britta Haßelmann sprach von einem "sehr ernstzunehmenden Versuch, unsere Demokratie zu destabilisieren".

Die Grünen haben eine Sondersitzung des Innenausschusses sowie eine Sitzung der für IT-Fragen zuständigen Bundestagskommission für den Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken und -medien, kurz IuK-Kommission, beantragt. Das Netz des Bundestags könnte ein Angriffspunkt sein, über den sensible, teils private Daten abgeflossen sind.

Die SPD-Abgeordneten Falko Mohrs und Jens Zimmermann fordern zudem eine Sondersitzung des Ausschusses für Digitale Agenda. In einem Brief an den Ausschussvorsitzenden schreiben sie, in einer solchen Sitzung müssten die zuständigen Behörden "eine umfassende Schadensanalyse und Aufklärung" liefern. Außerdem müssten sie aufklären, "ob eine der Institutionen bereits vor den Medien Kenntnis über das Datenleck hatte und wenn ja, wer darüber informiert worden ist".