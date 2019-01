Datenklau Seehofer will Öffentlichkeit "spätestens Mitte der Woche" informieren

Horst Seehofer geht in die Offensive: "Die Öffentlichkeit wird alles erfahren, was ich weiß", sagte der Bundesinnenminister der "Süddeutschen Zeitung". Allerdings wolle er "die Bevölkerung nur mit belastbaren Fakten und nicht mit Vermutungen informieren".

Es geht um einen Datenskandal: Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass ein Hacker über ein Twitter-Konto im Dezember massenweise persönliche Daten veröffentlicht hat, darunter Handynummern und private Chat-Protokolle. Hunderte Politiker sind betroffen. Auch Daten von Schauspielern, Musikern und Journalisten wurden veröffentlicht (mehr dazu lesen Sie hier).

Nun geht es um die Aufklärung - und die geht vielen zu langsam beziehungsweise chaotisch. Die Kritik trifft dabei nicht nur Seehofer, der als Innenminister politisch zuständig ist, sondern auch den Präsidenten des Bundesamts für IT-Sicherheit (BSI), Arne Schönbohm, dessen Behörde sich widersprüchlich zu dem Fall geäußert hatte.

Behörde auf Schlingerkurs

"Arne Schönbohm hat mit seinen irreführenden Aussagen nur noch mehr Verunsicherung ausgelöst, anstatt zur Aufklärung in einer Krisensituation beizutragen", sagte etwa die Linke-Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nannte die Informationspolitik des BSI gegenüber den Opfern der Attacke "stark irritierend".

Schönbohm hatte am Freitagabend dem Sender Phoenix gesagt, man habe "schon sehr frühzeitig im Dezember auch schon mit einzelnen Abgeordneten, die hiervon betroffen waren, dementsprechend gesprochen." Auch Gegenmaßnahmen seien eingeleitet worden. Diese Aussage war bemerkenswert, weil Kanzleramt und Bundeskriminalamt nach eigenen Angaben erst in der Nacht zu Freitag über die massenweise Daten-Veröffentlichung informiert worden waren.

Im Video: Analyse zu Hackerangriff

Video SPIEGEL ONLINE

Am Samstag stellte die Behörde ihr Vorgehen nach wachsender Kritik plötzlich anders dar. Man sei Anfang Dezember nur von einem einzigen Bundestagsmitglied über fragwürdige Bewegungen auf dessen E-Mail- und Social-Media-Accounts informiert worden. "Zu diesem Zeitpunkt gingen alle Beteiligten von einem Einzelfall aus", erklärte Schönbohms Amt. Ein Zusammenhang zur Gesamtheit massenweise gestohlener oder veröffentlichter Daten sei erst jetzt im Nachhinein festgestellt worden.

SPD kritisiert Seehofer

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) sagte der "Bild am Sonntag", es sei "empörend, dass gestohlene Daten tagelang im Netz präsentiert werden und die zuständige Behörde nichts unternimmt, um die Betroffenen zu informieren und zu schützen". Er rief Seehofer, dem das BSI unterstellt ist, zum Handeln auf: "Das BSI muss zentrales Cyber-Abwehrzentrum in Deutschland werden und Innenminister Seehofer muss begreifen, dass dies eine der wichtigsten Aufgaben bei der inneren Sicherheit ist und in den kommenden Jahren auch bleiben wird."

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte, es müsse schnell und genau aufgeklärt werden, "welche Behörde wann was gewusst hat und wie darauf reagiert wurde". "Für Horst Seehofer sollte das Priorität haben. Es geht um den Schutz unserer Demokratie", sagte er der Funke Mediengruppe.

Seehofer selbst bezeichnete es nun als "Selbstverständlichkeit", dass er sich um die Aufklärung kümmere. "Aber es entspricht auch meinem Amtsverständnis, erst die Erkenntnisse zu sammeln und die Verantwortlichen anzuhören."

Er habe persönlich erst am Freitagmorgen von den Vorgängen erfahren, sagte Seehofer. "Vorher: Null." Seither habe es bereits eine ganze Serie von ihm initiierter Gespräche zur Aufklärung des Falles gegeben. Am Montag werde er sich noch einmal mit Schönbohm und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, zusammensetzen. Er rechne damit, die Öffentlichkeit "spätestens Mitte der Woche ausführlich zu informieren".