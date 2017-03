Brandschutz Hamburg untersagt Auftritt des türkischen Außenministers

Die Stadt Hamburg hat den geplanten Auftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu am Dienstagabend untersagt. Der Brandschutz reiche nicht aus, begründete das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte die Entscheidung.

Die für den Auftritt vorgesehene Halle verfüge nicht über die vorgeschriebene Brandmeldeanlage, sagte eine Sprecherin des Amts dem SPIEGEL. Das habe eine Begehung des Gebäudes ergeben. Die Halle wurde daraufhin für alle weiteren Veranstaltungen gesperrt, nicht nur für den Auftritt des Außenministers. Zuerst hatte die "Welt" darüber berichtet.

DPA In diesem Gebäude sollte Cavusoglu auftreten

Der Außenminister hatte im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg für die umstrittene Verfassungsreform des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan werben wollen. Das Bezirksamt habe dem Betreiber der Halle seine Entscheidung am Montagnachmittag mitgeteilt, sagte die Sprecherin. Ob Cavusoglu nun in einem anderen Gebäude sprechen soll, war zunächst nicht klar. Die Polizei Hamburg hatte keine Gründe für eine Absage gesehen.

Streit zwischen Berlin und Ankara

In den vergangenen Tagen hatten ähnliche geplante Auftritte türkischer Minister in Deutschland für Streit und Spannungen zwischen den Regierungen in Ankara und Berlin gesorgt. Viel Ärger hatte es um die Absage einer Rede des türkischen Justizministers Bekir Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau gegeben. Die Stadt hatte die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken nicht genehmigt. Auch Auftritte des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci in Köln und Frechen wurden abgesagt.

Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete die Absagen als Nazi-Praktiken. Die Bundesregierung wies diese Vorwürfe wiederum als "absurd" zurück. Die Bundesregierung habe nicht vor, Werbeauftritte für die Verfassungsreform von sich aus zu unterbinden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Auftritte müssten aber "innerhalb des Rechts und innerhalb der Gesetze" stattfinden und offen angekündigt werden.

Durch die Verfassungsreform sollen die Befugnisse von Präsident Erdogan massiv ausgeweitet werden. Kritiker sehen darin eine Gefahr für die türkische Demokratie und verurteilen deswegen die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland.

