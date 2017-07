Hamburg im Weltstadtwahn Hanseaten, bleibt besser im Garten

Vorneweg die gute Nachricht: Hamburg steht noch. Ich habe mich selbst davon überzeugen können.

Ganze Stadtviertel seien ruiniert worden, las ich in der "Welt am Sonntag". Der Kronzeuge war der von mir sehr geschätzte Wolfgang Kubicki. In der "FAZ" stand, die Politik habe die Stadt "geopfert". Das Wort habe ich in den vergangenen Tagen gleich ein paar Mal gehört. Ich war entsprechend alarmiert, als ich am Wochenende meine Eltern besuchte. Zu meiner Erleichterung habe ich feststellen können: Alles sieht wieder picobello aus. Sogar die Rote Flora strahlt in alter Herrlichkeit.

Ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens in Hamburg verbracht. Es ist eine nette, ruhige Stadt, zu deren kalendarischen Höhepunkten die Ausrichtung des "Haspa Marathons" und die Eröffnung der "hanseboot" gehören. Ein bisschen langweilig, klar, aber die meisten Menschen haben nichts gegen Langeweile. Wäre es anders, wäre Frank-Walter Steinmeier nie Bundespräsident geworden.

Es gibt die Alster, ein paar nette Italiener und natürlich die Reeperbahn, wo grell geschminkte Frauen von der Tourismuszentrale dafür bezahlt werden, fremde Männer anzusprechen, damit diese denken, sie hätten etwas Sündiges erlebt. Es soll Hamburger geben, die so begeistert von Hamburg sind, dass sie Hamburg für die schönste Stadt der Welt halten. Ich wüsste ein paar andere Kandidaten für den Titel - Rio, Paris, San Francisco. Aber meinetwegen, über Lokalpatriotismus soll man nicht streiten.

Was Hamburg definitiv nicht ist: irgendwie hip oder großstädtisch. Deshalb war die Ausrichtung des G20-Gipfels ja auch so eine Riesensache. Aus irgendeinem Grund will Hamburg jetzt unbedingt Weltstadt sein. Da beginnt schon das Missverständnis, würde ich sagen. Was haben die Hamburger erwartet? Wenn man sich ein paar Tausend junge Menschen einlädt, um drei Tage lang unter dem Motto "Lieber tanz ich als G20" Party zu machen, sollte man sich nicht wundern, wenn man anschließend ein paar kaputte Glasscheiben zusammenfegen muss.

Das Unglück beginnt, wenn Menschen ganz anders sein wollen, als sie von Natur aus sind. Das gilt auch für Stadtbewohner.

Frankfurt hat Goethe, München hat Thomas Mann, Hamburg hat Siegfried Lenz. Muss man mehr sagen? Mit großen Augen schaut man in Hamburg nach Berlin, wo sich die Menschen, die man aus der "Bunten" kennt, allabendlich in Restaurants wie dem Borchardt oder dem Grill Royal versammeln.

In Hamburg gibt es kein Borchardt, es gibt dort noch nicht mal ein Schumann's. Wer sollte sich dort auch treffen? Olaf Scholz mit Jens Riewa? Der größte Aufreger in der Hamburger Gastroszene war zuletzt die Frage, ob Til Schweiger das teuerste Leitungswasser der Stadt serviert oder nicht. In Berlin wäre das bestenfalls eine Randnotiz, in Hamburg ist das Schlagzeile.

Der Hamburger hat es gerne gediegen, dagegen ist nichts zu sagen. Wenn er es mal so richtig krachen lassen will, zieht er sich eine rote Hose an und trinkt einen Hugo mehr als ihm guttut. Das ist seine Vorstellung von ausschweifendem Partyleben. Als ein paar Berliner Polizisten im Vorfeld des G20-Gipfels ein wenig über die Stränge schlugen, wurden sie prompt nach Hause geschickt: Ihr Verhalten sei unhanseatisch gewesen, hieß es.

Die Kehrwoche ist keine schwäbische Erfindung

Andernorts warten sie nach Krawallen eine Woche auf die Stadtreinigung, in Hamburg rückt am nächsten Tag die Bewohnerschaft unter dem Motto "Hamburg räumt auf" mit Besen und Eimer an. Ich hatte immer den Verdacht, dass die Kehrwoche gar keine schwäbische Erfindung ist. Jetzt weiß ich es: Hamburg ist das Stuttgart des Nordens.

Damit man mich nicht missversteht: Ich habe nichts gegen Stuttgart, ich habe auch nichts gegen die Provinz. Kaum etwas ist so nervtötend wie der Versuch, sich kosmopolitisch zu gerieren, indem man auf Leute herabsieht, die angeblich nicht so weltgewandt sind wie man selbst. Aber das gilt auch umgekehrt.

Ich habe keine Ahnung, warum die Hamburger plötzlich so versessen darauf sind, wie Berlin zu werden. Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, was es bedeutet, in einer Stadt wie Berlin zu leben. Die Verwaltung ist so runter, dass Eltern von Neugeborenen bis zu vier Monate auf das Elterngeld warten. Auch Geburtsurkunden gibt es nicht mehr ohne Weiteres, was misslich ist, wenn man eine Krankenversicherung braucht.

Wer in einer U-Bahn-Station eine Treppe heruntergeht, muss Angst haben, dass ihm jemand von hinten in den Rücken tritt. Dafür blüht das Dealertum. Es gibt in Berlin mehr Dealer als Bauingenieure, wie ich dem "Tagesspiegel" entnommen habe. Weil die Polizei die Kontrolle verloren hat, bietet die Stadt den Dealern jetzt eine Art Sozialpartnerschaft an. Wenn sie sich dezent verhalten und versprechen, später auch mal einen Integrationskurs zu belegen, lässt man sie unbehelligt ihren Geschäften nachgehen.

Warum will sich Hamburg das antun?

Großstadt heißt Lärm, Dreck, auch ein gewisses Maß an Ruppigkeit und Regellosigkeit, alles Dinge, die sehr unhanseatisch sind. Man muss es nicht soweit kommen lassen wie Berlin, aber selbst in der am besten regierten Großstadt der Welt geht es laut und hektisch zu.

Zu viel Großstadt macht auch krank, das ist erwiesen. Angsterkrankungen und Depressionen kommen bei Menschen, die in der Stadt leben, etwa 20 bis 40 Prozent häufiger vor, das hat eine Studie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit an der Universität Mannheim ergeben. Schizophrenie tritt sogar doppelt so häufig so häufig auf. Warum will sich Hamburg das antun? Nur damit sie damit angeben können, sie seien auch hip und cool?

Wer sich in Hamburg in die U-Bahn setzt, kann sicher sein, dass er pünktlich ankommt. Es stehen keine Balalaika-Spieler neben einem, die einem so lange ins Ohr plärren, bis man den Geldbeutel zückt. Es gibt auch keine Obdachlosen, die ihre offenen Wunden hinhalten oder durch andere Mittel zu Mildtätigkeit animieren. Selbst die Obdachlosen warten in Hamburg in angemessener Distanz und bedanken sich artig, wenn man ihnen etwas zusteckt.

Wenn ich die Wahl hätte zwischen einer spießigen Kaufmannsstadt und einem Moloch wie Berlin, würde ich immer die Ruhe vorziehen. Wahrscheinlich bin ich einfach ein elender Spießer.