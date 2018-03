Erster Bürgermeister Peter Tschentscher soll Nachfolger von Olaf Scholz in Hamburg werden

Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) soll als Nachfolger von Olaf Scholz neuer Erster Bürgermeister der Hansestadt werden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Parteikreisen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Personalie Tschentscher kommt für die meisten Rathausbeobachter sehr überraschend, galt SPD-Fraktionschef Andreas Dressel doch als klarer Favorit für die Scholz-Nachfolge. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung hatte Dressel offenbar Bedenken geäußert, weil seine familiäre Situation mit drei kleinen Kindern einen derartigen Job schlecht zulasse. Zuvor hatte Amtsinhaber Scholz erklärt, als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nach Berlin zu wechseln.

Ruhiger und detailversessener Politiker

Tschentscher gilt als versierter Finanzexperte, der gemeinsam mit Scholz dazu beitrug, dass der rot-grüne Senat seinem Ziel der "Schwarzen Null" stetig näher kam. Der 52-Jährige, gebürtig aus Bremen, hat seit November den Vorsitz in der Finanzministerkonferenz inne.

Die politische Karriere des promovierten Mediziners startete 1991, zunächst als Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. Seit 2007 führt Tschentscher den SPD-Kreisverband Hamburg-Nord, ein Jahr später gelang ihm über die Landesliste der SPD der Sprung in die Bürgerschaft. Als Scholz 2011 Erster Bürgermeister Hamburgs wurde, installierte er Tschentscher als Finanzsenator.

Der Landesvorstand der Hamburger SPD sollte am Freitagnachmittag zusammenkommen, um über die Scholz-Nachfolge zu beraten. Unklar war zunächst, ob Scholz SPD-Landeschef bleiben will. Über seine Nachfolge an der Spitze des Senats soll ein SPD-Landesparteitag am 24. März entscheiden, ehe vier Tage später die Bürgerschaft darüber abstimmen könnte.