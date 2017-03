Türkischer Minister zu Auftritt in Deutschland "Niemand kann mich stoppen"

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu will offenbar weiterhin an diesem Dienstag in Deutschland für die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei werben. "Ich werde gehen. Niemand kann mich stoppen", sagte der Politiker laut der Nachrichtenagentur Reuters der Zeitung "Hurriyet".

Die Stadt Hamburg hatte am Montag den Auftritt Cavusoglus untersagt. Die für den Auftritt am Dienstag vorgesehene Halle verfüge nicht über die vorgeschriebene Brandmeldeanlage, sagte eine Sprecherin des Amts. Das Gebäude wurde daraufhin für alle weiteren Veranstaltungen gesperrt, nicht nur für den Auftritt des Außenministers.

Der Minister sucht nun nach einem neuen Veranstaltungsort, bisher ohne Erfolg. Zeitungsberichte, wonach Cavusoglu in Norderstedt im Norden Hamburgs auftreten wolle, wies die Polizei zurück. In dem genannten Festsaal finde ersten Erkenntnissen zufolge keine Veranstaltung statt, teilten die Beamten mit.

Sollte sich kurzfristig kein Veranstaltungsort finden, werde der Minister in der Residenz des türkischen Generalkonsuls im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst sprechen, sagte ein Sprecher der Wahlkommission der türkischen Regierungspartei AKP in Deutschland.

Streit zwischen Berlin und Ankara

In den vergangenen Tagen hatten abgesagte Auftritte türkischer Minister in Deutschland für Streit zwischen den Regierungen in Ankara und Berlin gesorgt. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete die Absagen als Nazi-Praktiken. Die Bundesregierung wies diese Vorwürfe als "absurd" zurück.

Die Bundesregierung habe nicht vor, Werbeauftritte für die Verfassungsreform von sich aus zu unterbinden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Auftritte müssten aber "innerhalb des Rechts und innerhalb der Gesetze" stattfinden und offen angekündigt werden.

Durch die Verfassungsreform sollen die Befugnisse von Präsident Erdogan massiv ausgeweitet werden. Kritiker sehen darin eine Gefahr für die türkische Demokratie und verurteilen deswegen die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland.