Nach Absage der Stadt Türkischer Minister findet Notlösung für Auftritt in Hamburg

Das Hin und Her um den Auftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Hamburg ist vorerst beendet: Der Minister werde an diesem Dienstag in der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg reden, sagte ein Vorstandsmitglied der Union Europäisch-Türkischer Demokraten dem SPIEGEL. Die Union steht der türkischen Regierungspartei AKP nahe.

Cavusoglu werde gegen 18 Uhr in der Residenz erwartet, sagte ein Sprecher vom Koordinationszentrum für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP. Auch die Polizei bestätigte dies. Da sich die Residenz im Besitz des türkischen Staates befindet, handelt es sich um ein exterritoriales Gelände, für das etwa das kommunale Versammlungsrecht nicht gilt.

Es ist der vorerst letzte Akt im Drama um den Auftritt von Cavusoglu - mit teils harschen Äußerungen des Ministers:

Eigentlich sollte Cavusoglu am Dienstagabend in einer Halle im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg auftreten. Die Hamburger Polizei hatte keine Einwände.

Am Montag stellte das zuständige Hamburger Bezirksamt dann fest, dass in der Halle eine vorgeschriebene Brandmeldeanlage komplett fehlt. Die Behörde sperrte die Halle für alle Veranstaltungen - und damit auch für den Auftritt des Außenministers.

Am Dienstag gab es Gerüchte, der Minister werde stattdessen in Norderstedt im Norden Hamburgs auftreten. Das dementierte die zuständige Polizei. Ihr sei keine solche Veranstaltung bekannt.

Cavusoglu selbst kündigte am Dienstag an, er werde auf jeden Fall in Hamburg auftreten. "Niemand kann mich stoppen", sagte der Politiker der Zeitung "Hurriyet". Der Außenminister verurteilte die Absage in Hamburg als "voreingenommen und schändlich". "Im Endeffekt ist diese antidemokratische Praxis rechtswidrig", sagte Cavusoglu demnach. Der Minister behauptete, es werde Druck auf private Eigentümer, Hotels und Hochzeitssäle ausgeübt. Belege dafür nannte er nicht.

Meinungskompass

In den vergangenen Tagen hatten abgesagte Auftritte türkischer Minister in Deutschland für Streit zwischen den Regierungen in Ankara und Berlin gesorgt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Absagen als Nazi-Praktiken. Die Bundesregierung nannte diese Vorwürfe "absurd".

Die Bundesregierung habe nicht vor, Werbeauftritte für die Verfassungsreform von sich aus zu unterbinden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Auftritte müssten aber "innerhalb des Rechts und innerhalb der Gesetze" stattfinden und offen angekündigt werden.

Erdogan im Video: Nazi-Vergleiche und andere Tiraden

Video Getty Images/ Anadolu Agency/ Turkish Presidency

Durch die Verfassungsreform in der Türkei sollen die Befugnisse von Präsident Erdogan massiv ausgeweitet werden. Kritiker sehen darin eine Gefahr für die türkische Demokratie und verurteilen deswegen die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland.