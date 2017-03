Bundestagswahl 2017 Grüne wählen Bayram zu Ströbeles Nachfolgerin

Der Wahlkreis 084 war für die Grünen in den vergangenen vier Legislaturperioden eine bundesweite Ausnahme: Jedes Mal gewann Hans-Christian Ströbele hier das Direktmandat für seine Partei. Doch weil der 77-Jährige in diesem Jahr nicht mehr zur Bundestagswahl antreten will, haben die Grünen im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain- Kreuzberg eine Nachfolgerin gewählt.

Canan Bayram soll bei der Wahl im September antreten. Dafür sprachen sich nach Angaben eines Sprechers 57 der 60 Delegierten aus. "Wir müssen die offene Gesellschaft nicht nur verteidigen, sondern auch weiterentwickeln", sagte Bayram nach der Entscheidung.

Die 51 Jahre alte Bayram sitzt bislang für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie gilt als unermüdliche Politikerin und mischte sich in der Vergangenheit immer wieder aktiv bei Themen wie der Flüchtlingspolitik und besetzten Häusern ein und demonstrierte gegen zu hohe Mieten.

Bayram wurde 1966 in der Türkei geboren und wuchs am Niederrhein auf. Sie machte eine kaufmännische Ausbildung, holte das Abitur nach und studierte in Bonn Politik und Jura. 1999 trat sie in die SPD ein. 2003 zog sie nach Berlin und wurde 2006 Abgeordnete. Nach Kritik an der Frauen- und Flüchtlingspolitik der SPD wechselte sie 2009 zu den Grünen. Nebenbei arbeitet sie auch noch als Rechtsanwältin.

Rückzug aus persönlichen Gründen

Video SPIEGEL ONLINE / dpa

Bei der Wahl im September dürfte sie es dennoch schwerer haben als ihr Vorgänger Ströbele. Ihre aussichtsreichsten Herausforderer sind die Kandidaten der SPD und Linken, Cansel Kiziltepe und Pascal Meiser. Der Wahlkreis 084 umfasst den Stadtteil Kreuzberg ebenso wie Friedrichshain und Teile von Prenzlauer Berg.

Ströbele war der erste Grünen-Politiker, der ein Direktmandat für den Bundestag erringen konnte. Im Dezember teilte er mit, dass er nach vier Legislaturperioden nicht noch einmal als Abgeordneter antreten werde. Nach Angaben von Zuhörern sagte Ströbele, die Gründe für seine Entscheidung seien rein persönlicher Natur. "Mir sind vier weitere stressige Jahre im Bundestag einfach zu viel", wurde er zitiert.

Für die Grünen ist der Rückzug von Ströbele ein herber Verlust. Und er ist nicht der einzige prominente Grüne, der dem Parlament nach vielen Jahren nicht mehr angehören wird. Auch Volker Beck wird sein Mandat im kommenden Jahr verlieren, allerdings im Gegensatz zu Ströbele nicht freiwillig: Ende November wurde Beck von seinem Landesverband nicht erneut aufgestellt.