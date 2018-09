Merkel, Seehofer, Nahles Streitfall Maaßen - Krisentreffen der GroKo-Chefs im Kanzleramt

Im Sommer zerbrach die Große Koalition beinahe am Streit um die Flüchtlingspolitik. Nun droht die nächste Zerreißprobe in der Debatte um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Nach SPIEGEL-Informationen treffen sich die Parteichefs Angela Merkel (CDU), Andrea Nahles (SPD) und Horst Seehofer (CSU) am Nachmittag, um über die Personalie Maaßen zu beraten.

Die SPD fordert von Merkel, für Maaßens Ablösung zu sorgen - Auslöser waren umstrittene Aussagen zu den Krawallen in Chemnitz. Seit Tagen steht der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz in der Kritik. Er hatte Merkel im Interview mit der "Bild"-Zeitung widersprochen und gesagt, es habe in Chemnitz keine Hetzjagd gegeben. Außerdem stellte er die Echtheit eines Videos infrage, das Jagdszenen in der sächsischen Stadt zeigten.

In einem Bericht an das Innenministerium erklärte Maaßen sich und sprach unter anderem von einem semantischen Missverständnis. Seehofer sprach ihm daraufhin am Mittwoch erst das Vertrauen aus - und verteidigte diese Haltung auch am Folgetag im Bundestag.