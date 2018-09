Umstrittene Maaßen-Einigung GroKo-Krach und kein Ende

Die Koalition ist vorerst gerettet. Das ist für alle, die für das Fortbestehen dieser Regierung eintreten, eine gute Nachricht. Aber in Wahrheit wissen die GroKo-Führungsleute, dass man sich nur ein weiteres Mal Zeit gekauft hat. Der Krisenmodus ist zum Normalzustand dieser Koalition geworden. Irgendwann könnte es sie doch zerreißen - womöglich schon nach der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober, vielleicht auch erst später.

Es rumort kräftig, besonders beim Koalitionspartner SPD.

Der Grund dafür ist Horst Seehofer (CSU). Der Innenminister führt mit seiner Entscheidung, Maaßen zum Staatssekretär zu machen, die Kanzlerin und die Sozialdemokraten vor. Die wütenden Reaktionen aus der SPD zeigen, dass der Streit noch lange nicht gelöst ist.

Doch wer gab in den Gesprächen eigentlich nach? Darüber, wie die Einigung letztlich zustande kam, gibt es am Mittwoch unterschiedliche Darstellungen.

Für Angela Merkel war vor dem Treffen mit Seehofer und Andrea Nahles (SPD) klar, dass Maaßen nicht Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) bleiben kann. Die CDU-Chefin hatte sich deshalb mit ihren Fachpolitikern eine Lösung überlegt. Der Geheimdienstmann soll als Abteilungsleiter ins Innenministerium versetzt werden, seine Besoldungsgruppe 9 würde er damit behalten, aus Sicht Merkels eine faire Lösung angesichts von Maaßens Fehlverhalten. Doch der CSU-Vorsitzende Seehofer dachte gar nicht daran, da mitzumachen.

Video DPA

Laut Angaben aus CDU-Kreisen sollen sich Seehofer und Nahles auf die Lösung verständigt haben, dass Maaßen Staatssekretär wird. Damit hätten sie Merkel kaum eine Wahl gelassen.

Die SPD weist das zurück: "Das dementiere ich klar", sagt eine Sprecherin von Nahles. Sie verweist auf den Ablauf der Gespräche. Als die SPD-Chefin um 16 Uhr ins Kanzleramt kam, saßen Merkel und Seehofer bereits eine Stunde zusammen.

Nahles habe immer wieder klargemacht, dass es so nicht gehe - und darauf bestanden, dass Maaßen im Innenministerium zumindest nicht die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz bekommt.

"Ich halte die Lösung für eine Farce"

Dennoch hat Nahles nun ein Problem. Viele in der SPD nennen die Beförderung Maaßens unverantwortlich. "Ich halte die Lösung für eine Farce", sagt etwa Daniela Kolbe, SPD-Generalsekretärin in Sachsen. Dass ein Mann wie Maaßen, der rechten Verschwörungstheorien Vorschub leiste, nun Staatssekretär werde, richte weiteren Schaden an. "Es geht um Vertrauen in den Rechtstaat", so Kolbe. "Dafür fehlt Seehofer offenbar jede Sensibilität."

Juso-Chef Kevin Kühnert greift auch die eigene Parteispitze an: "Noch schlimmer als die Maaßen-Entscheidung werden die Versuche der Beschwichtigung, Verharmlosung, der Schönrederei und die billigen Durchhalteparolen bewertet", schreibt er bei Twitter unter Verweis auf Reaktionen der Parteibasis. "Macht den Leuten kein X für ein U vor."

Stimmungsbild nach Dutzenden Rückmeldungen auf allen Kanälen: Noch schlimmer als die #Maaßen-Entscheidung werden die Versuche der Beschwichtigung, Verharmlosung, der Schönrederei und die billigen Durchhalteparolen bewertet. Macht den Leuten kein X für ein U vor. Klappt nicht. — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 19. September 2018

Der Ärger über die Große Koalition dürfte in der SPD weiter zunehmen. Die Hoffnung, die Personalie abgeräumt und sich damit wieder dankbaren Themen zuwenden zu können, wird sich wohl erst mal nicht erfüllen.

Es gibt aber auch Stimmen, die davor warnen, nun die eigenen Leute anzugreifen. "Auf die lächerliche Personalpolitik von Innenminister Seehofer haben wir als SPD - so schwer es gerade in diesem Moment fällt - keinen Einfluss", sagt der rheinland-pfälzische Generalsekretär Daniel Stich. "Die Kanzlerin hätte einen Einfluss, beweist aber erneut kollaterales Führungsversagen."

Dass Maaßen nach allem, was er sich geleistet habe, auch noch befördert werde und dann auch noch in der Besoldungsgruppe 11 etwa 2600 Euro mehr verdiene, "finden wir nicht gut", so Stich. "Das ist ganz offensichtlich eine Racheaktion von Seehofer gegenüber Kanzlerin Merkel, die sie ihm durchgehen lässt."

Kabinett muss der Beförderung noch zustimmen

Klar ist: Merkel will den Koalitionsbruch in jedem Fall vermeiden - selbst auf die Gefahr der Selbstverleugnung hin. Aber irgendwann bleibt nichts mehr übrig von all den Werten und Regeln, von denen die Kanzlerin so gerne spricht und auf die sie sich beruft. Hauptsache Regieren, aber unter welchen Bedingungen?

CSU-Chef Seehofer ist das egal. Er wollte Maaßens Verbleib im Amt, dass er ihn nicht würde retten können als Verfassungsschutzpräsidenten, dürfte ihm schon länger geschwant haben. Dann also wenigstens eine maximale Aufwertung des BfV-Chefs. Das stärkt ihn.

Maaßen soll als Staatssekretär im Innenministerium für den Bereich Sicherheit zuständig werden. Das umfasse aber nicht die Aufsicht für seine alte Behörde, sagte Seehofer am Mittwoch. Die Nachfolge im Bundesamt für Verfassungsschutz sei vorerst offen. Bis diese geklärt sei, soll Maaßen im Amt bleiben.

Die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz übernimmt Staatssekretär Hans-Georg Engelke. Einen neuen Staatssekretärsposten soll es nicht geben. Der bisherige Staatssekretär Gunther Adler wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt, wie Seehofer mitteilte. Damit trifft es übrigens ausgerechnet einen SPD-Politiker. Damit sind im Innenministerium weiterhin nur Männer in den ganz hohen Führungsetagen.

Eine Hürde gibt es allerdings noch: Formal muss der Beförderung Maaßens das Kabinett zustimmen - also auch der sozialdemokratische Teil. Sollte sich der Ärger in der SPD nicht legen, läge darin die letzte Chance, die Sache noch zu stoppen.

Wie funktioniert die Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Sie dienen allein dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden.

Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.