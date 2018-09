Dissens mit Verfassungsschutz FDP verlangt Erklärung von Merkel

Die FDP hat die unterschiedlichen Aussagen zu den Ausschreitungen in Chemnitz als Prozess einer wachsenden Entfremdung zwischen Sicherheitsbehörden und Politik bezeichnet. Die Liberalen sehen Kanzlerin Angela Merkel deshalb in der Pflicht, eine Erklärung zu Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen abzugeben.

Merkel müsse am Mittwoch in der Generalaussprache zum Bundeshaushalt klarstellen, "ob die Bundesregierung dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz noch vertraut", sagte der innenpolitische Sprecher der Liberalen, Konstantin Kuhle, dem "Handelsblatt".

Maaßen hatte am Freitag die Echtheit eines Videos von einer möglichen Hetzjagd gegen Migranten in Zweifel gezogen. Es sprächen "gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken". Er legte allerdings keine Beweise für seine Annahme vor. Merkel selbst hatte den Begriff "Hetzjagd" verwendet.

In Chemnitz hatten nach dem tödlichen Angriff auf einen 35-Jährigen rechte Gruppierungen spontane Demonstrationen organisiert. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei verhaftete nach dem Messerangriff zwei Männer aus Syrien und dem Irak. Sie sitzen als Hauptverdächtige in Untersuchungshaft. Nach einer dritten Person wird gefahndet.

"Gefährliche Entwicklung"

Kuhle bezeichnete die unterschiedlichen Aussagen als "ein Symptom für einen Entfremdungsprozess zwischen Sicherheitsbehörden und Politik". "Das ist eine extrem gefährliche Entwicklung", fügte der FDP-Politiker hinzu. Sowohl Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als auch die Bundeskanzlerin dürften "die Sicherheitsbehörden nicht als Spielball ihrer parteipolitischen Interessen verwenden".

Maaßens Äußerungen sorgten quer durch die Parteien für Unmut. Kritisiert wurde unter anderem, dass der Verfassungsschutzpräsident keinerlei Begründung für seine Einschätzung lieferte. Seehofer stellte sich hingegen hinter Maaßen und sagte, sein Informationsstand sei "identisch".

Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.