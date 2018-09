Staatssekretärsposten für Maaßen Kann die SPD diese Beförderung überhaupt verhindern?

Der umstrittene Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wird, wie von der SPD gefordert, abgelöst - gleichzeitig soll er jedoch zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium befördert werden. In der SPD führt diese Einigung der Koalitionsspitzen zu Unmut. Nicht alle Genossen sind bereit, die Entscheidung zu akzeptieren.

Die bayerische SPD hat in einem Brief gefordert, dass die SPD-Minister und die Fraktion in der Koalition der Personalie Maaßen nicht zustimmen. Doch könnten die SPD-Minister die Beförderung Maaßens überhaupt verhindern?

Nein. Denn die Bundesregierung fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Die SPD stellt aber nur sechs der 16 Kabinettsmitglieder. Selbst wenn die SPD-Minister mit "Nein" stimmen sollten, um damit bloß ein Zeichen zu setzen, hätte das keinen Effekt. Denn die Kabinettssitzungen sind vertraulich. Über die Redebeiträge Einzelner und über das Stimmenverhältnis darf kein Minister in der Öffentlichkeit sprechen - es sei denn, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erteilt ihm dafür ausnahmsweise die Erlaubnis.

Am Dienstag hatten SPD-Chefin Andrea Nahles, Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Kanzlerin Merkel sich über die Zukunft Maaßens geeinigt. Das Kabinett muss der Beförderung noch zustimmen. Seither wird vor allem von Sozialdemokraten massive Kritik über den Kompromiss laut.

Nahles unter Druck

Parteichefin Nahles setzt das zunehmend unter Druck. In einem Schreiben an alle SPD-Mitglieder hat sie ihre Genossen um Unterstützung gebeten. "Die SPD sollte diese Bundesregierung nicht opfern, weil Horst Seehofer einen Beamten anstellt, den wir für ungeeignet halten", heißt es in diesem Schreiben. Gleichzeitig kritisierte auch sie die Beförderung von Verfassungsschutzchef Maaßen zum Staatssekretär scharf.

"Ich finde das schwer erträglich. Und ich halte das auch für falsch", sagte Nahles am Mittwochabend im "heute journal" des ZDF. Fakt sei aber, dass Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer Maaßen dieses Angebot unterbreitet habe. Sie sei nicht bereit, deshalb die Regierung zu stürzen und Neuwahlen auszurufen.

Bayerns SPD-Landeschefin Natascha Kohnen bleibt ungeachtet aller Erklärungen von Nahles bei ihrer harschen Kritik. Ein Mann, der seinen Posten räumen müsse, könne nicht noch befördert werden, sagte Kohnen vor einem Treffen mit Nahles in München.