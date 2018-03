Verfassungsschutz Kein Machtzuwachs für Maaßen

Es war ein sperriges Wort, aber mit großer Bedeutung: Ein "länderübergreifendes Direktionsrecht" für seine Behörde hatte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, in einem Schreiben an die Leiter der Verfassungsschutzämter in den Ländern gefordert - und damit auch den Zugriff auf ihr Personal in besonderen Lagen.

Mit dem Vorhaben, seinem Amt damit noch mehr Macht zu verleihen, ist Maaßen nach SPIEGEL-Informationen nun aber gescheitert. Bei einer Tagung der Verfassungsschutzchefs von Bund und Ländern am vergangenen Mittwoch und Donnerstag in Köln sei man sich zwar einig gewesen, "dass die Funktion des BfV als Zentralstelle im Rahmen des bestehenden Verfassungsschutzverbundes stärker wahrgenommen werden soll", wie es in einem Protokoll heißt. Doch Maaßens Forderung nach dem Direktionsrecht widersetzten sich die Leiter der Landesämter. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Schon vor der Tagung hatten mehrere Ämterchefs Widerstand angekündigt. "So wie Herr Maaßen sich das vorstellt, funktioniert das nicht", sagte Torsten Voß, der Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes, im Interview mit SPIEGEL ONLINE.

Auch eine Abschaffung der Landesämter, über die Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) räsoniert hatte, ist seit der Tagung der Amtsleiter zunächst vom Tisch. Voß hatte den Vorschlag in dem Interview als "reine Phantomdiskussion" abgetan. Sie sei im Übrigen "auch verfassungsrechtlich nicht gedeckt".

Die Verfassungsschutzchefs betonten laut Protokoll allerdings, sie hätten auf ihrer Tagung in Köln eine "intensive Diskussion in konstruktiver Atmosphäre" geführt.