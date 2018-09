Maaßen wird Staatssekretär Nach oben entsorgt

Er muss gehen, und die Koalition bleibt. Sollte es in der lähmenden Debatte um den irrlichternden Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen überhaupt noch eine einigermaßen elegante Lösung gegeben haben, dann ist es jene, die die drei Parteichefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Andrea Nahles (SPD) nun gefunden haben: Maaßen wird Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Und alle Koalitionspartner haben gewonnen.

Zunächst die SPD: Maaßen müsse gehen, sonst wackle die Koalition, hatten die Sozialdemokraten in den vergangenen Tagen immer lauter gedroht. Sie haben bekommen, was sie wollten - und können nun weiter koalieren, mutmaßlich vernichtende Neuwahlen haben sie vermieden. Bis auf Weiteres jedenfalls.

Dann Horst Seehofer: Der angeschlagene Innenminister hatte Maaßen früh sein Vertrauen ausgesprochen. Dass er ihn nun nicht auf Richtlinienbefehl seiner Kanzlerin in den einstweiligen Ruhestand versetzen musste, sondern den geschätzten Juristen als Staatssekretär enger an sich binden kann, erlaubt es auch ihm, im Amt und in der Koalition zu bleiben. Bis zum nächsten Zerwürfnis jedenfalls.

Und Angela Merkel: Die Kanzlerin hat ihre Koalition vorerst befriedet und zusammengehalten - und Horst Seehofer wissen lassen, dass sie sich nicht noch einmal von ihm unter Druck setzen lassen wird. Ihr Kabinett kann sich nun, nach wochenlanger Krisenbewältigung, möglicherweise wieder tatsächlichen Regierungsaufgaben widmen. Bis es demnächst wieder kracht in der Großen Koalition.

Maaßen hat seinem Amt schweren Schaden zugefügt

Viel länger hätte die Personalie Maaßen nicht mehr schwelen dürfen. Unter seinen medialen Unterstützern war bereits ein großes Greinen angebrochen, dass man doch so nicht mit einem verdienten Beamten umgehen dürfe, der unter Aufbietung seiner ganzen Kraft unser aller Sicherheit und die Verfassung schütze. Maaßen solle doch nur abgeschossen werden, weil er die Flüchtlingspolitik Angela Merkels kritisiert habe. Seine Unterstützer zeichneten das Bild einer despotischen Kanzlerin, die keinen Widerspruch duldet und ihre Kritiker abserviert - auch und gerade, wenn sie recht haben.

Tatsächlich ist die Liste der Männer, deren Karriere es nicht überlebt hat, sich gegen Angela Merkel zu stellen, beeindruckend lang. Aber Maaßen musste nicht weichen, weil er gegen die Kanzlerin opponierte. Er musste vielmehr dringend aus dem Amt entfernt werden, weil er diesem schweren Schaden zugefügt hat. Dem Verfassungsschützer Maaßen konnte man nicht mehr trauen.

Via "Bild"-Zeitung hatte er unqualifizierte Ansichten über die Ereignisse nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz verbreitet, anstatt zur deren Aufklärung beizutragen. Er streute Zweifel an der Authentizität eines Videos, das eine Gruppe Ausländerfeinde dabei zeigt, wie sie auf Unbeteiligte losgehen. Das tat er, obwohl seine Behörde die Aufnahme noch gar nicht geprüft hatte. Er sprach von einer "gezielten Falschinformation", obwohl er keinerlei Belege für seine Behauptung hatte. Er sprach von einem "Mord" in Chemnitz, obwohl die genauen Umstände der Tat noch nicht ermittelt waren.

Seine private Meinung interessiert nicht mehr

Statt sachlicher Information verbreitete Hans-Georg Maaßen unbegründete Verschwörungstheorien. Als Privatmann mag er seinen eigenen Ansichten anhängen - diese jedoch ohne jede Grundlage und mit der Autorität seines Amtes in der Boulevardpresse auszubreiten, war eine unzumutbare Grenzüberschreitung.

Dass Hans-Georg Maaßen für diese unverschämte Provokation nun zwar den Chefposten beim Verfassungsschutz räumen muss, tatsächlich aber befördert wurde, mag absurd wirken - es ist ein Kollateralkarriereschub. Maaßen wurde nach oben entsorgt, er ist die Treppe hinaufgefallen. Sein Grundgehalt steigt um 2580,20 Euro pro Monat auf 14.157,33 Euro.

Das ist zwar ärgerlich, hat aber einen entscheidenden Vorteil: Staatssekretäre geben gemeinhin keine Interviews, sie ventilieren keine Meinungen, ihr Wirken ist längst nicht so symbolträchtig wie das eines Verfassungsschutzpräsidenten. Als Spitzenbeamter hat er allein dem Minister zuzuarbeiten, effizient und geräuschlos. Seine unbezweifelte juristische Kompetenz darf Maaßen nun direkt für Seehofer einsetzen, seine Privatmeinung interessiert dabei keinen mehr.

Möge nur sein Nachfolger beim Verfassungsschutz die wichtigste Tugend eines Geheimdienstlers beherzigen: Verschwiegenheit.