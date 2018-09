Reaktionen auf Maaßen-Wechsel "Unfassbare Mauschelei"

Das Treffen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt zog sich fast zwei Stunden hin, und am Ende kam das heraus, was zuvor als Minimallösung eines Abgangs von Hans-Georg Maaßen gehandelt wurde.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wird nicht einfach abgesetzt. Er wird weggelobt, befördert auf eine höhere Besoldungsstufe, als Staatssekretär im Bundesinnenministerium von Horst Seehofer (CSU).

Für Maaßen ist es ein vergleichsweise glimpflicher Ausgang, denn er war von Opposition und Bevölkerung, aber vor allem von der Regierungspartei SPD stark unter Druck gesetzt worden. Entsprechend empört reagierten kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung Vertreter der Opposition im Bundestag, aber auch vereinzelt Angehörige der Regierungsparteien.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kommentierte: "Das ist eine unfassbare Mauschelei. Wer illoyales Verhalten und Kuschelei mit der AfD belohnt statt ahndet, hat jedes Gespür für Anstand verloren. Und die SPD macht alles mit."

FDP-Chef Christian Lindner sagte, die Beförderung Maaßens sei eine "formelhafte Scheinlösung. Entweder man vertraut ihm oder nicht." Das "Theater" offenbare am Ende nur, dass "die Koalition keine Linie und keine Konsequenz hat".

Für die AfD griff die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch auf Twitter pauschal die Große Koalition hart an und warf ihr eine "Hetzjagd" auf Maaßen vor, der "die Wahrheit" gesagt habe. Die Beförderung ordnete Storch wie folgt ein: "Seehofer lobt ihn auf Staatssekretärs Posten weg, damit SPD pro forma ihren Willen bekommt."

Für die SPD erinnerte deren Abgeordneter Johannes Kahrs daran, dass sich seine Partei mit der Forderung nach der Demission Maaßens durchgesetzt habe. Das der nun ins Innenministerium befördert werde, zeige die "Schwäche Merkels".

Einigung der Großen Koalition: Maaßen muss als Verfassungsschutzchef gehen - und wird zum Staatssek https://t.co/vdzx4cvQ3Y via @SPIEGELONLINE — Johannes Kahrs (@kahrs) 18. September 2018

Aus der SPD gab es allerdings auch kritische Stimmen.

So schrieb Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig auf Twitter:

Ich finde es eine dreiste Lösung. Es geht doch nicht um Herrn #maaßen, sondern um das Vertrauen in den Rechtsstaat. Mit diesem Schritt erreicht Herr Seehofer das Gegenteil. Es ist eine Frechhheit. Und die unionsinterne Demontage der #bundeskanzlerin #merkel geht weiter. — Martin Dulig (@MartinDulig) 18. September 2018

Stefan Engel, Landesvorsitzender der Jusos in Sachsen, rechnete auf Twitter Maaßens künftige Bezüge vor, ein "übersichtlicher Sprung von 11.577 auf 14.157 Euro pro Monat". Er fragte die Regierungsparteien: "Liebe CDU/CSU, liebe SPD, geht's noch?"

Tauber über einen Nachfolger: "Interviews muss er keine geben..."

Peter Tauber, Bundestagsabgeordneter der CDU, blickte vor und zurück. Mit Bezug auf Maaßens fragwürdige Zitate im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung, die letztlich seinen Sturz einleiteten, schrieb Tauber: "Ich wünsche mir einen Präsidenten des Verfassungsschutzes, vor dem die Feinde unserer Verfassung Angst haben. Interviews muss er keine geben...".

Auslöser der Absetzung Maaßens waren seine Äußerungen über die Vorfälle in Chemnitz in der "Bild". In der sächsischen Stadt war es nach der Tötung eines Deutschen, mutmaßlich durch Asylbewerber, zu Aufmärschen rechter Gruppen gekommen. Maaßen hatte gesagt, es lägen "keine belastbaren Informationen" für "Hetzjagden" auf Ausländer vor.

Der Vorwurf an Maaßen: Er habe die Ausschreitungen damit verharmlost und so rechten Gruppen in die Hände gespielt. Zudem gebe es einen massiven Vertrauensverlust in die Behörde. Die SPD forderte die Entlassung, weil sie ihm nicht mehr zutraute, die Demokratie energisch genug gegen rechte Attacken zu schützen. CSU-Chef Seehofer sprach ihm öffentlich sein Vertrauen aus.