Ex-DDR-Ministerpräsident Modrow Die rote Eminenz

Die Hose schlackert, das Sakko baumelt übergroß von den Schultern. Als der alte Herr hinter das Pult tritt, rückt er kurz seine schwere Brille zurecht. Dann erhebt er die Stimme, noch etwas höher, noch krächzender als früher: "Liebe Genossinnen und Genossen", sagt Hans Modrow und wirft einen Blick in den Saal.

Was er sieht: viele leere Stühle. Der Bericht des Ältestenrats gehört zum Pflichtprogramm auf Linken-Parteitagen wie die lateinamerikanische Musikgruppe oder das Frauenplenum. Wenn es soweit ist, stürmen viele Genossen zum Würstchenstand.

So ist es auch im Juni in Leipzig aus. Modrow schimpft auf Parteichef Bernd Riexinger, die Nato, Donald Trump. Müder Applaus. "Vielen Dank, Hans", sagt jemand am Ende.

Monate an der Macht

So sieht Hans Modrows Kampf für den Sozialismus inzwischen aus: Der 90-Jährige ist Chef des Ältestenrates einer Neun-Prozent-Partei. Ein Treffen im Monat, eine Parteitagsrede im Jahr. Irgendwie gehört er noch immer dazu bei Deutschlands Linken.

Aber irgendwie wirkt er auch wie aus einer anderen Welt.

Es gab eine Zeit, da hörte Modrow jeder zu. Er war damals der mächtigste Mann der DDR - wenn auch nur für wenige Monate.

DPA Modrow in Leipzig

Im November wählte ihn die Volkskammer zum Ministerpräsidenten. Wenige Tage zuvor war die Mauer gefallen, Modrow sollte den Übergang organisieren, in eine neue, offenere Gesellschaft. Im April 1990 löste ihn Lothar de Maizière ab. Modrow blieb der letzte Regierungschef der SED.

Marx und Engels im Regal

Ein paar Quadratmeter im fünften Stock des Karl-Liebknecht-Hauses, der Parteizentrale der Linken in Berlin - das ist jetzt Modrows Arbeitsplatz. Zwei Tische, kein Computer, dafür ein Telefon mit Spiralkabel. Im Regal die Marx-Engels-Werke.

Dreimal in der Woche kommt Modrow hierher. Schon immer galt er als bescheiden. Anders als andere DDR-Bonzen verzichtete er auf eine schmucke Villa - selbst als er Chef der SED-Bezirksleitung in Dresden war.

Heute lebt Modrow in drei Zimmern an der Karl-Marx-Allee, dem einstigen Prachtboulevard in Ost-Berlin. "Früher Stalin-Allee", betont er.

Modrow hat einen Papierblock vor sich. Während er spricht, kritzelt er energisch darauf herum. Es geht jetzt um das Ende der DDR.

Im Westen galt Modrow als Hoffnungsträger, als Reformer. Obwohl er eine klassische Sozialistenkarriere hinter sich hat: FDJ, Kaderschulen in Berlin und Moskau, Aufstieg in der SED, Volkskammer, Mitglied des Zentralkomitees.

SPIEGEL ONLINE Modrow in seinem Büro im Karl-Liebknecht-Haus

Mittlerweile weiß Modrow, dass Michail Gorbatschow ihn schon früh als Ersatz für Erich Honecker in Betracht gezogen hat. Wohl der Grund, warum dieser die Stasi auf ihn ansetzte.

Tatsächlich bemühte sich Modrow in der Wendezeit um Reformen. Er plauderte mit Kanzler Helmut Kohl. Er holte Mitglieder des Runden Tischs in die Regierung. Er wollte eine langsame Annäherung auf Augenhöhe. "Ich wurde von der Entwicklung überrumpelt", sagt er heute. Doch verhindern wollte er die Einheit nicht.

Ein Liberaler, gewissermaßen?

"In beiden Staaten Unrecht"

"Ich wollte nicht immer nur Nachplappern", sagt Modrow. "Mit der Zeit wurde das in der DDR aber schwieriger." Er hadert mit seiner Rolle, etwa dass er nicht entschiedener die Kunstfreiheit verteidigt habe. Das ist der eine Modrow.

Der andere Modrow wurde nach der Wiedervereinigung wegen Wahlmanipulationen verurteilt. 1989 ließ er den Dresdner Bahnhof mit Gewalt gegen Demonstranten abriegeln, als die Züge mit DDR-Flüchtlingen aus Prag Richtung Westen fuhren.

Es geht jetzt um die schlimmsten Auswüchse im Osten. Modrow zieht mit dem Stift zwei Striche über den Block, als wolle er ihn zerschneiden. "In beiden Staaten gab es Unrecht", sagt er. "In der DDR und in der BRD." Im Westen seien schließlich auch Kommunisten eingesperrt worden.

Aber die Mauertoten, die Stasi-Verfolgten, die SED-Diktatur, die fehlende Reisefreiheit? "In bestimmten Phasen muss man das auf eine Stufe stellen", sagt Modrow. Überhaupt hätten auch DDR-Bürger reisen dürfen, etwa bei Todesfällen von Verwandten. "Humane Gründe", sagt Modrow.

Modrow malt einen Kreis.

Welche Rolle kann jemand wie er in der Partei noch spielen?

Die Alten in der Partei

Modrow kramt ein rotes Büchlein aus einem Schrank. "Die Weisheit der Partei", steht darauf. Eine Abhandlung über den Ältestenrat. Das Gremium soll den Vorstand beraten. Es sei nach der Wende wichtig gewesen, zu wissen, "dass die Alten nicht weg sind", sagt er.

REUTERS Modrow mit Helmut Kohl im Dezember 1989

Die Alten, das waren SED-Leute, die dafür sorgten, dass die Partei nicht völlig zerbrach. Sie kümmerten sich darum, dass sich die Wut der Masse auf die Stasi konzentrierte. Modrow soll im Dezember 1989 gar intern die Losung ausgegeben haben: "Wir brauchen einen Schuldigen, um die Partei zu retten."

Am Ende ging die SED in der PDS auf. Modrow wurde Bundestagsabgeordneter, später saß er im Europaparlament.

Man müsse Respekt haben, sagen die einen bei den Linken, Modrow habe in der Wende deeskaliert. Vor allem die Anhänger von Sahra Wagenknecht schätzen es, wenn er die Parteichefs kritisiert, mit denen sie zerstritten ist. Andere wollen mit SED-Granden wie ihm gar nichts mehr zu tun haben. Ehrenvorsitzender ist Modrow längst nicht mehr.

Modrow will aber zeigen, dass er noch mitmischt. Er hat gegen die Bundesrepublik geklagt. BND und Verfassungsschutz hatten ihn über Jahrzehnte beobachtet. Modrow verlangt Akteneinsicht.

Im Herbst reist er nach Peking, nach Seoul, nach Pjöngjang. Im gespaltenen Korea sei man interessiert an seiner Meinung - "an einem anderen Blick als den der schnellen deutschen Einigung", sagt er.

Warum tut er sich das noch an? Es geht jetzt ums Grundsätzliche. "Krieg ist in der Politik immer noch eine Option", sagt Modrow. "Das motiviert mich."