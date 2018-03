Antrittsrede im Außenamt Maas kündigt mehr deutsche Verantwortung an

Der neue Bundesaußenminister Heiko Maas hat in seiner Antrittsrede die wachsende Verantwortung Deutschlands in der Welt hervorgehoben. Zwar brauche niemand eine deutsche Außenpolitik, die sich selbst überschätze, sagte der SPD-Politiker. "Aber ebenso falsch, und in dieser Weltlage womöglich noch gefährlicher, ist eine Außenpolitik, die sich wegduckt."

Mit ersten Reisen will Maas dafür Zeichen setzen. Gleich nach der Amtsübergabe von Sigmar Gabriel vor Hunderten Mitarbeitern des Auswärtigen Amts brach er zu einem Kurzbesuch nach Paris auf. Eine Reise in die polnische Hauptstadt Warschau ist noch in dieser Woche geplant.

Weltweiter Riss zwischen Weltoffenheit und Abschottung

Es gehe ein Riss durch die Welt "zwischen denen, die für Weltoffenheit und Toleranz eintreten und jenen, die Abschottung und Rückkehr zum Nationalismus predigen", sagte Maas am Tag seiner Ernennung. Dieser Riss gebe die Linie für die deutsche Außenpolitik vor.

Gegenüber Russland kündigte er einen harten Kurs an. Moskaus völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die andauernde Aggression gegen die Ukraine könne man nicht hinnehmen, sagte Maas. Die Ukrainekrise bleibe ein Test der Entschlossenheit und Geschlossenheit der Europäischen Union. Maas erklärte sich bereit, in dem Konflikt zusammen mit Frankreich weiter eine Vermittlerrolle im sogenannten Normandie-Format einzunehmen. Das letzte Außenministertreffen in dieser Konstellation liegt mehr als ein Jahr zurück.

REUTERS Sigmar Gabriel übergibt das Amt an Heiko Maas

Über den Nervengiftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien zeigte sich Maas überaus besorgt. Bei dem Attentat war nach britischen Angaben das in der früheren Sowjetunion produzierte Nervengift der Nowitschok-Serie verwendet worden. Man nehme die Einschätzung der britischen Regierung sehr ernst - diese macht Russland für das Attentat verantwortlich.

Einen weiteren Schwerpunkt will Maas auf die Verbesserung des zuletzt angespannten deutsch-israelischen Verhältnisses legen. Er kündigte eine Israelreise anlässlich des 70. Jubiläums der Staatsgründung an. "Für mich liegt in dieser deutsch-israelischen Geschichte nicht nur eine historische Verantwortung, sondern auch für mich ganz persönlich eine tiefe Motivation meines politischen Handelns", sagte er. "Ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen."

Anfang 2017 hatte Kanzlerin Angela Merkel die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen abgesagt. Offiziell wurden Terminschwierigkeiten als Grund genannt. Die Absage erfolgte aber vor allem aus Verärgerung über die israelische Siedlungspolitik in den palästinensischen Gebieten.

Die Erwartungen an Deutschland seien in der Welt "groß, teilweise übergroß", sagte Maas. Das wolle er nun angehen. "Zu lange haben wir uns in Berlin in den letzten Monaten mit uns selber beschäftigt." Er hob Deutschlands Bewerbung um einen vorübergehenden Sitz im Uno-Sicherheitsrat hervor. Die Verantwortung für Sicherheitspolitik sei eine Kernaufgabe der Außenpolitik. Die Entscheidung wird im Frühjahr erwartet.

"Eine GroKo ist es nicht" "Schlechter Tag für Deutschland: Nach Monaten wählt Wahlverlierer-Koalition Merkel an Spitze der nächsten Weiter-so- Regierung" Linksfraktions-Vorsitzende Sahra Wagenknecht "Außenpolitisch fatal. Daher Klimasofortprogramm jetzt auflegen!" Grünen-Chefin Annalena Baerbock "Heute ist Murmeltiertag im Bundestag. Früher oder später werden wir aus der Zeitschleife aufwachen. Bis dahin: viel Fortune!" Grünen-Chef Robert Habeck "Die GroKo hat Angela Merkel quasi das 'volle Vertrauen' ausgesprochen." Juso-Chef Kevin Kühnert in Anlehnung an mehrere Minister, die unter Merkel gehen mussten, nachdem diese ihnen das "volle Vertrauen" ausgesprochen hatte. "Kein schlechtes Ergebnis" Der designierte CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sieht's positiv "Höhenrausch - die wirklichkeitsleere Welt der Politiker" ... heißt das Buch, das die frühere AfD-Chefin und jetzt fraktionslose Abgeordnete Frauke Petry Merkel zur Wahl schenkte. Das Werk des früheren SPIEGEL-Journalisten Jürgen Leinemann handelt von Politikverdrossenheit und dem „katastrophale Ansehen“ von Politikern. "Das ist eine Große Koalition, die aber nur groß darin ist, viel Geld der Bürger auszugeben." FDP-Chef Christian Lindner über die neue Regierung beim Sender n-tv "Es waren mehr Gegenstimmen, als ich erwartet hätte (...) Darum kann ich mich nur wundern." SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles vermutet im Sender Welt Gegenstimmen aus auch aus der Union. Bei der SPD sei „die Lage sehr geschlossen“ gewesen. "Das Ergebnis ist deshalb gut, weil Angela Merkel im ersten Durchgang zur Bundeskanzlerin gewählt worden ist." Unionsfraktionschef Volker Kauder "Irgendwann reicht es dann auch." AfD-Fraktionschefin Alice Weidel kommentierte die Wahl im Sender n-tv harsch. Merkel habe in der Euro-Rettungspolitik und bei der Öffnung der Grenzen gegen Gesetze verstoßen und gehe deshalb als "Unrechtskanzlerin" in die deutsche Geschichte ein. "Es ist ein guter Start für Deutschland, denn wir haben wieder eine stabile Regierung." Die aktuelle und künftige CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen "364 Stimmen für Angela Merkel, die Regierungsmehrheit steht, eine GroKo ist es nicht." SPD-Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann reflektiert das Ergebnis selbstkritisch "Es gibt viele Neukölln in Deutschland." Die künftige SPD-Familienministerin und frühere Bürgermeisterin des Berliner Problembezirks, Franziska Giffey, über ihre künftigen Aufgaben "Nur neun Stimmen über dem Durst. Das ist ein holpriger Start für Merkel und die neue Regierung." Linken-Vorsitzende Katja Kipping "Diese Koalition ist von Beginn an kein Signal für Aufbruch. Kein Esprit, keine Lust auf Gestaltung von Zukunft - das ist mit dem heutigen Tag und dem Ergebnis deutlich geworden." Grünen-Fraktionsmanagerin Britta Haßelmann

Sigmar Gabriel verabschiedete sich mit einem Appell aus dem Amt. Europa müsse seine Interessen deutlicher definieren und durchsetzen, forderte der SPD-Politiker. Die USA hätten lange als verlässlichster Partner des Westens gegolten, das sei nicht mehr so. Die Erfahrungen als Außenminister könnten einem Demut verleihen - auch angesichts der Begrenztheit der Möglichkeiten.

