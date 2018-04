Außenminister vor der Uno Maas fordert Umdenken in Sicherheitspolitik

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich im Uno-Hauptquartier in New York für ein Umdenken in der internationalen Sicherheitspolitik ausgesprochen. "Wir müssen auf Prävention setzen statt auf Intervention", sagte Maas auf einer Konferenz zur Konfliktprävention laut Redemanuskript. Er sprach sich zudem für "Dialog statt Konfrontation" sowie "Abrüstung statt Aufrüstung" aus und versprach einen "substanziellen Beitrag" Deutschlands zur Finanzierung der Uno-Friedenspolitik.

Maas kritisierte Nationalismus und Abschottung und forderte von der internationalen Gemeinschaft Handlungsfähigkeit "in allen Phasen" eines Konflikts. "Wir dürfen uns Konflikten nicht erst dann widmen, wenn sie auf den Titelseiten auftauchen", erklärte der Außenminister. Deutschland fördere Prävention und "einen umfassenden Sicherheitsbegriff" und engagiere sich für eine intensive Zusammenarbeit der Uno-Institutionen.

Der deutsche Chefdiplomat machte erneut Werbung für einen deutschen Sitz im Uno-Sicherheitsrat im Zeitraum 2019/2020. Die Bundesrepublik würde in diesem Fall "mit Ihnen gemeinsam weiter an einer solchen vorausschauenden und modernen Friedenspolitik arbeiten", versicherte er.

"Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht dürfen nicht ungesühnt bleiben"

Maas hatte zuvor an einem Treffen der G7-Staatengruppe im kanadischen Toronto teilgenommen. Washington hat er hingegen seit Amtsantritt noch nicht besucht - was vor allem damit zusammenhängen dürfte, dass der designierte US-Außenminister Mike Pompeo noch auf grünes Licht des Senats für seine Ernennung wartet.

Maas richtete in seiner Rede ebenfalls klare Worte an Syriens Diktator Baschar al-Assad. Er warf ihm "menschenverachtendes Verhalten" vor. "Wir dürfen davor nicht die Augen verschließen", sagte er mit Blick auf den umstrittenen Militärschlag der Westmächte gegen Syrien. "Die Verstöße gegen elementares humanitäres Völkerrecht dürfen nicht ungesühnt bleiben. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden."

Als Vergeltung für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz Assads hatten die USA, Großbritannien und Frankreich Ziele in Syrien mit Raketen angegriffen. Deutschland hatte sich nicht mit der Bundeswehr beteiligt, aber die Militäraktion politisch unterstützt.

Der Einsatz erfolgte ohne Zustimmung des Uno-Sicherheitsrats, in dem sich Russland und die westlichen Mitglieder derzeit in der Syrienfrage gegenseitig blockieren. In einem Bundestagsgutachten wird die Militäraktion als völkerrechtswidrig eingestuft.