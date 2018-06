Grundsatzrede von Heiko Maas Geschlossen entschlossen

Außenminister Heiko Maas hat eine neue Tonlage ins Auswärtige Amt gebracht. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit kritisierte er deutlicher als seine beiden sozialdemokratischen Vorgänger die Politik Russlands, das sich "immer mehr in Abgrenzung, ja Gegnerschaft zu uns im Westen" definiere. Solche Sätze haben ihm in der SPD Ärger eingebracht. Maas aber blieb dabei.

Knapp drei Monate später hielt Maas am Mittwoch in Berlin eine Grundsatzrede im früheren Postbahnhof, auf Einladung der Schwarzkopf-Stiftung und vor jungen Europäern. Wie wichtig dem Auswärtigen Amt der Auftritt seines Ministers war, zeigte der Umstand, dass am Vortag Journalisten zu einem Hintergrundgespräch eingeladen worden waren.

Das Signal: Die Außen- und Europapolitik, immer stärker in den vergangenen vom Kanzleramt betrieben, will sich Maas nicht nehmen lassen. Sein Auftritt war somit auch ein Zeichen der Selbstbehauptung. In einer Zeit, in der viele Dinge ins Rutschen gekommen sind und Außenpolitik eine wichtige Rolle zu spielen hat. "Unter Präsident Trump", sagte Maas, "ist der Atlantik breiter geworden".

DPA Maas auf der Veranstaltung von Europe United

Erst kürzlich hatte die Kanzlerin ihre europapolitischen Vorstellungen ausgebreitet, Maas setzte mit seiner Rede eigene Akzente. Er wiederholte sein jüngst eingeführtes Schlagwort vom "Europe United" als Antwort auf den Slogan "America First" von US-Präsident Donald Trump. Berlin solle nicht als "Oberlehrer", sondern als "Mutmacher" agieren, der Europa entschlossen voranbringe.

"Wir müssen die Risse schließen, die in den letzten Jahren in unserer Union entstanden sind", sagte er, das müsse "unser deutsches Angebot an Europa sein". Maas wandte sich gegen "gegenseitige Belehrungen und moralischen Hochmut" in der Flüchtlingsfrage und schloss dabei Deutschland explizit mit ein. Das waren neue Töne, die wie ein Angebot an die Ostpartner klangen. Die Außengrenzen, so seine Forderung, müssten geschützt werden, damit die Grenzen in Europa offen blieben.

Im Schatten des gescheiterten Iran-Abkommens, von US-Schutzzöllen und der Infragestellungen von Allianzen "im Twittertakt", wie er es ausdrückte, wandte sich Maas den transatlantischen Beziehungen zu. Diese seien neu "zu justieren", eine "balancierte Partnerschaft" das Ziel.

Trump dürfte noch über seine Amtszeit hinaus nachwirken

Maas Modell: Wo sich die Interessen der beiden Partner decken, soll die Zusammenarbeit konzentriert werden, wo die US-Regierung aber "unsere Werte und Interessen offensiv in Frage stellt, müssen wir robuster auftreten." Die Erschütterungen seien so gravierend, glaubt der Außenminister, dass sie wohl über die Zeit Trumps hinausreichten.

Für Europa und Deutschland heißt das aus Sicht des Außenministers auch mehr Verantwortung in der Verteidigungspolitik. Ein Feld, das in der SPD umstritten ist. Zwar mied Maas jeden Bezug zum heiklen Ziel eines Zwei-Prozent-Verteidigungsetats am Bruttosozialprodukt, wie es die USA von Deutschland fordern. Mehr Geld für die "Fähigkeiten" der Bundeswehr will aber auch Maas und formulierte es so: "Investitionen in Ausrüstung sind noch lange nicht Investitionen in Aufrüstung." Das klang wie eine indirekte Mahnung an die eigene Partei.

Der Minister zeigte sich, wie Merkel, auch offen für Macrons Plan einer "europäischen Interventionsinitiative", die auf eine Integration der Einsatzkräfte abzielt. Weil das Wort Intervention in Deutschland einen schlechten Klang habe, würde er sie lieber "Europäisches Krisenreaktionsteam" nennen, so Maas.

Forderung nach radikalem Zusammenschluss mit Frankreich

Zugleich schlug er ein (ziviles) "Europäisches Stabilisierungscorps" vor, womit er sich auf dem Feld der klassischen SPD-Friedenpolitik bewegte. Doch kamen von ihm auch Sätze, die für manche in der SPD ungewöhnlich klingen müssen. "Eine starke Verteidigung und eine starke Diplomatie, das sind zwei Seiten einer Medaille", sagte er und fügte hinzu, "das wissen wir spätestens seit Willy Brandt". Die Ikone der SPD, sie darf in der Außenpolitik nie fehlen.

DPA SPD-Politiker Maas

Was die EU angeht, plädierte Maas für ein "souveränes und solidarisches Europa", zugleich für einen "radikalen Zusammenschluss mit Frankreich". Es dürfe "nicht den Hauch eines Zweifels geben, dass wir Hand in Hand zusammenarbeiten" - was als leise Kritik an Merkel verstanden werden konnte. Doch Konkretes blieb Maas schuldig, zeigte sich aber zuversichtlich, dass bis zum Ministertreffen beider Regierungen in Berlin am 19. Juni die "Eckpunkte" eines deutsch-französischen Europaplans präsentiert werden könnten.

Neue Formate mit EU-Ländern des Ostens

Europa müsse zunächst einmal "außenpolitikfähig" werden, analysierte er den Ist-Zustand. Sein Vorschlag dürfte bei kleineren EU-Staaten auf Kritik stoßen: "Wir müssen den Fluch der Einstimmigkeit beenden." Sein Plan: der Europäische Rat solle "möglichst bald" Felder definieren, auf denen Mehrheitsentscheidungen gefällt werden sollen.

Einen Schwerpunkt wird im Auswärtigen Amt künftig auf dem Osten der EU sein, formuliert in der Forderung des Ministers nach einer "neuen europäischen Ostpolitik". Ziel müsse es sein, mit Russland im Interesse aller europäischer Staaten zu kooperieren, so Maas. Im Außenamt will man in naher Zukunft an neuen Formaten mit den EU-Ländern des Ostens arbeiten. Einbindung und mehr Verantwortung heißen die Stichwörter.

Man sieht dort mit Sorgen, dass die EU nicht erst seit der Flüchtlingskrise auseinanderdriftet und gleichzeitig aber ein Land wie China verstärkt in die EU drängt und versucht, Einfluss zu gewinnen. Dagegen, so Maas, müsse eine gemeinsame europäische Strategie entwickelt werden.

Große Vorhaben, die sich der deutsche Außenminister da vorgenommen hat.