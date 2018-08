Transatlantische Beziehungen Maas plädiert für neue USA-Strategie

Bundesaußenminister Heiko Maas hat Eckpunkte einer neuen USA-Strategie der Bundesregierung präsentiert. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt plädiert der SPD-Politiker für eine "balancierte Partnerschaft" mit den USA, "in der wir ein Gegengewicht bilden, wo rote Linien überschritten werden". Das gelte vor allem für die US-Sanktionspolitik.

Der SPIEGEL hatte bereits im Juli über die Arbeit der Bundesregierung an einer neuen Strategie für den Umgang mit den USA berichtet. Das Ziel der Neuausrichtung: den Nationalismus von Donald Trump kontern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Es gehe darum, "europäische Unternehmen rechtlich vor Sanktionen zu schützen", schreibt Maas nun im "Handelsblatt". Konkret bedeutet dies für den Minister im Schulterschluss mit Frankreich und anderen EU-Staaten, "von den USA unabhängige Zahlungssysteme einzurichten, einen Europäischen Währungsfonds zu schaffen und ein unabhängiges Swift-System aufzubauen". Zudem fordert der Außenminister eine Digitalsteuer auf die Gewinne amerikanischer Internetkonzerne.

"Es ist höchste Zeit, unsere Partnerschaft neu zu vermessen", so Maas im Hinblick auf die USA. "Nicht um sie hinter uns zu lassen, sondern um sie zu erneuern und zu bewahren." Zumal die Veränderungen in der US-Politik weit vor der Wahl von Präsident Trump begonnen hätten und seine Amtszeit "absehbar überdauern" werden. Daher sei es keine Option, "diese Präsidentschaft einfach auszusitzen".

Gleichzeitig bekannte sich Maas zu höheren Verteidigungsausgaben. "Diesen Weg hat die Bundesregierung eingeschlagen", schreibt der SPD-Politiker. "Die Kehrtwende bei den Verteidigungsausgaben ist Realität." Ziel sei eine Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion.

Es liege "in unserem ureigenen Interesse, den europäischen Pfeiler des nordatlantischen Bündnisses zu stärken", so Maas. "Nicht, weil Donald Trump immer neue Prozentziele in die Welt setzt, sondern weil wir uns nicht mehr in gleichem Maß wie früher auf Washington verlassen können."