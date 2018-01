Bundesjustizminister Maas "Dürfen es uns nicht so einfach machen wie die FDP"

Der geschäftsführende Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) wirbt in seiner Partei deutlich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union. "Wir sind es unseren Wählern schuldig, jetzt in Koalitionsverhandlungen auszuloten, inwiefern wir unser Land ein Stück gerechter machen können", sagte Maas.

Mit einem Seitenhieb legte der 51-Jährige nach: "Wir dürfen es uns nicht so einfach machen wie die FDP bei ihrem Jamaika-Theater." Die Liberalen hatten im November die Gespräche über eine Jamaikakoalition mit der Union und den Grünen abgebrochen. Maas mahnte: "Unser Augenmerk sollten wir darauf richten, was wir erreicht haben." Das sei eine ganze Menge - etwa bei Rente, Bildung oder der Entlastung von Geringverdienern. "Allen sollte klar sein: Die Verbesserungen bei der Rente oder den Aufbruch für Europa gibt es nur, wenn die SPD in einer Regierung beteiligt ist." (Lesen Sie hier eine Analyse, wo sich die SPD durchgesetzt hat und wo nicht)

Union und SPD hatten am Freitag die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche vorgestellt. Am Sonntag soll ein Bundesparteitag in Bonn entscheiden, ob die SPD förmlich in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigen soll oder nicht. In den Reihen der Partei ist die Skepsis gegenüber einer weiteren Großen Koalition aber groß.

Maas sagte, er gehe mit Zuversicht und Optimismus in den Parteitag. "Ich bin ganz sicher: Wir können am Ende unseren Mitgliedern vertrauen. Sie haben ein sehr gutes Gespür für den richtigen Weg." Das Sondierungspapier sei stark sozialdemokratisch geprägt, sagte er. "Wir haben der Union weit mehr abgerungen, als das etwa bei den Jamaika-Sondierungen gelungen ist."

Jusos-Chef Kühnert: "Chancenlos sind wir nicht"

Zu den größten Gegnern der Großen Koalition zählen in der SPD weiterhin die Jusos mit Chef Kevin Kühnert, der weiter viel Skepsis in der Partei sieht: "Viele - und zwar nicht nur bei den Jusos - sind unzufrieden mit dem Sondierungspapier", sagte Kühnert: "Wir tun gerade alles dafür, dass das Ergebnis in unserem Sinne ausfällt. Chancenlos sind wir nicht." (Lesen Sie hier ein Interview mit Kühnert zu dem Thema)

SPD-Parteichef Martin Schulz wirbt unterdessen bei der Basis für Unterstützung, musste aber schon mehrere Rückschläge hinnehmen. Erst stimmte der Landesverband in Sachsen-Anhalt gegen die Große Koalition auf Bundesebene, diesem Urteil folgte am Montag dann auch der Landesverband in Berlin. In Brandenburg gab es allerdings Zustimmung.

Vonseiten der Union ist der Weg für Koalitionsverhandlungen frei: Nach dem CDU-Vorstand am Freitag billigte am Montag auch der CSU-Vorstand die Aufnahme förmlicher Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition - auf Basis des Sondierungspapiers. Sowohl die CDU- als auch die CSU-Spitze wollen noch am Sonntagabend direkt nach der Entscheidung des SPD-Parteitags über die Konsequenzen beraten.

Zahlreiche SPD-Politiker haben inzwischen den Sondierungskompromiss kritisiert und Nachbesserungen in den Koalitionsverhandlungen verlangt. Sie betreffen zum Beispiel die Einführung der Bürgerversicherung und ein Verbot der Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund. Die Union wies Forderungen nach Nachbesserungen schnell zurück.