Fall Gina-Lisa: Maas und Schäuble zoffen sich über angebliche Einmischung

Die Vorwürfe wiegen schwer: Einem Medienbericht zufolge kritisierte Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) seinen Kollegen Heiko Maas (SPD), sich als Justizminister mit Äußerungen zum Sexualrecht in das damals noch laufende Verfahren gegen Gina-Lisa Lohfink eingemischt zu haben. Deshalb soll Schäuble laut "Focus Online" Maas den Rücktritt nahegelegt haben, werden nicht namentlich genannten Quellen wiedergegeben.

Das Bundesjustizministerium hat die Kritik nun, zwei Tage nach der ersten Meldung dazu, zurückgewiesen: "Wir und der Minister haben sich selbstverständlich niemals zu irgendeinem laufenden Verfahren geäußert", sagte ein Sprecher von Maas am Montag in Berlin.

Maas hatte sich im Juni in zeitlichem Zusammenhang zum Fall Lohfink für ein härteres Sexualstrafrecht ausgesprochen. Lohfink wurde inzwischen zu 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil sie zwei Männer nach Überzeugung der Richter zu Unrecht der Vergewaltigung beschuldigt hatte. Familienministerin Manuela Schwesig hatte sich zuvor öffentlich mit dem Hashtag #TeamGinaLisa positioniert.

Im Gegensatz dazu hatte sich Maas während des laufenden Verfahrens gegen Lohfink nicht mit direktem Bezug dazu geäußert. Sein Büro betonte stets, dass es sich nicht in laufende Verfahren einmische. Auf Nachfrage verschickte das Ministerium eine allgemeine Stellungnahme, in der deutlich gemacht wurde, dass der SPD-Politiker an der Reform des Sexualstrafrechts ohnehin festhalte ("Es bleibt dabei: Wir sind an praxistauglicher Lösung zu 'Nein heißt Nein' interessiert").

Schäuble hat bislang weder bestätigt noch dementiert, dass er Maas im CDU-Präsidium kritisierte. Sein Sprecher sprach von "angeblichen Äußerungen" Schäubles, die er nicht kommentieren wolle.