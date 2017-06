Totenmesse Berlin nimmt Abschied von Helmut Kohl

Offiziell gewürdigt und beerdigt wird Helmut Kohl am kommenden Wochenende in Straßburg und Speyer. In Berlin haben Politiker nun aber bereits mit einem Gedenkgottesdienst vom Altkanzler Abschied genommen. Die Totenmesse fand am frühen Dienstagmorgen in der Hedwigskathedrale statt.

Unter den Gästen waren neben zahlreichen Bundestagsabgeordneten auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie viele Minister.

Der Gottesdienst fand auf Initiative von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) und in Abstimmung mit Kohls Witwe Maike Kohl-Richter statt. Mit dem Gottesdienst reagierte Kauder nach eigenen Angaben auf das Bedürfnis vieler Abgeordneter, auch in der Hauptstadt Berlin von Kohl Abschied nehmen zu können.

Der langjährige Kanzler war am Freitag vor einer Woche im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben.

Zelebriert wurde die Messe am Dienstagmorgen in Berlin von Prälat Karl Jüsten, dem Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe. Der Geistliche wünschte der zerstrittenen Familie Kohl Versöhnung.

"Wir wünschen uns allen, dass sie untereinander Versöhnung und Frieden erfahren", sagte er in seiner Predigt. Die Verwandten des Altkanzlers hätten ein unterschiedliches Bild von ihm. Außenstehende sollten sich aber bei einer Bewertung der Umstände zurückhalten.

Trauerkonvoi führt auch durch Ludwigshafen

Die Wahl Straßburgs und Speyers als Orte für die offiziellen Feierlichkeiten zur Würdigung Kohls und zu seiner Beerdigung stieß bei dessen Sohn Walter auf Unverständnis. Er forderte in der vergangenen Woche öffentlich einen Staatsakt am Brandenburger Tor.

Was Weggefährten über Helmut Kohl sagen Wir haben Helmut Kohl mit Strickjacke im Kaukasus bei Michael Gorbatschow gesehen, beim Saumagenessen mit Bill Clinton und in Gesellschaft von Rehkitzen mit seiner Frau Hannelore am Wolfgangsee. Bilder, die den Anschein von Privatheit vermittelten - doch alle für die Öffentlichkeit gestellt waren. Wie war er wirklich im persönlichen Umgang?



SPIEGEL ONLINE hat Biographien gewälzt, Interviews und Artikel gelesen und dabei Beschreibungen von ganz vertrauten Momenten gefunden. Klicken Sie sich durch die Auswahl. Angela Merkel über ein Treffen mit Kohl kurz vor ihrer Ernennung zur Frauenministerin 1991

"Ich weiß noch, dass ich nach Bonn gefahren bin, in seinem Vorzimmer bei Juliane Weber gewartet habe, bis ich empfangen wurde, und dass er mir dann die bemerkenswerte Frage gestellt hat, wie ich mich mit Frauen verstehen würde. Gut, was sonst? Wir haben noch ein bisschen über den Wahlkampf geplaudert, und Helmut Kohl war offenbar zufrieden mit dem Gespräch. Das war's. Die Frage nach dem Umgang mit Frauen war mir damals schon merkwürdig vorgekommen. Heute kann ich sie verstehen." "Mein Weg" S. 85, (Hoffmann und Campe, 2004) Kanzler-Fotograf Rufus Müller über Kohls einprägsamste Eigenschaften

"Zum Beispiel, dass ich nie jemanden kennengelernt habe, der so viel essen konnte wie er. Als ich ihn einmal in St. Gilgen am Wolfgangsee fotografiert habe, waren wir zusammen wandern und gingen in eine Waldwirtschaft. In wenigen Minuten hatte Helmut Kohl seinen Teller leer gegessen, während bei mir noch mehr als die Hälfte auf dem Teller lag. Da hat er sofort gesagt: 'Na, Maître, essen Sie noch weiter?' Das war das Zeichen, dass ich ihm meinen Rest rüberschieben sollte.



Allerdings hat er bei solchen Gelegenheiten immer selbst bar gezahlt, aus seinem eigenen Portemonnaie. Und er hatte bei all seinem feinen Gespür für den richtigen historischen Moment und seinem ungeheuren Geschichtswissen immer den Drang, andere zu belehren. Als ich 1994 mit Helmut Kohl im Elysée-Palast in Paris war, habe ich erlebt, wie er neben dem damaligen Premierminister Edouard Balladur stand und diesem in einem der riesigen Säle die Deckengemälde erklärte. Das war der einzigartige Herr Kohl. "Cicero", 01.10.2012 Walter Kohl über Familienurlaube mit seinem Vater Helmut

"Peter, mein Bruder, und ich sahen Vater oft wochenlang nur für wenige Stunden. Und wenn er da war, gab es unzählige Ablenkungen und 'dringende Dinge', die uns in die Warteschleife seiner Aufmerksamkeit schickten. Dauernd klingelte das Telefon, immer wieder fanden Termine mit Politikern, Journalisten und Diplomaten bei uns zu Hause statt, permanent drang die Politik in die letzten Ritzen unseres täglichen Lebens ein.



Während des jährlichen Familienurlaubs in St. Gilgen am Wolfgangsee habe ich spaßeshalber einmal Buch über Vaters Termine geführt. Ich kam auf mehr als 35 fest eingeplante Termine, die jeweils mehr als eine Stunde dauerten, binnen vier Wochen. Es besuchten ihn dort Regierungschefs, EU-Verantwortliche, deutsche Parteipolitiker, österreichische Landeshauptleute und, sehr regelmäßig, auch der Ortsbürgermeister. Schließlich gab es auch rund um den See wichtige Dinge. Mit dem Bonner Büro Telefonkontakt herzustellen und zu halten, war ein tägliches Ritual, das sich üblicherweise über mehrere Stunden erstreckte. Hinzu kamen diverse Hintergrundgespräche mit Journalisten sowie die obligaten Sommerinterviews mit den angehängten Fototerminen, bei denen auch wir Kinder benötigt wurden. Das war der St. Gilgener Normalbetrieb, von Krisensituationen nicht zu sprechen. Für Helmut Kohl ein ganz normaler Familienurlaub." "Leben oder gelebt werden", S. 15 (Integral, 2011) Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts über Kohls Beziehung zum Fußball

Ich werde nie den Tag vergessen, als Herr Kohl mich nach dem WM-Aus 1994 in meinem Urlaubsort Marco Island angerufen hat. Er allein hat mich überredet, als DFB-Bundestrainer weiterzumachen. Ich und die Nationalelf haben es ihm mit dem EM-Titel 1996 gedankt.



Diesen Erfolg habe ich persönlich Herrn Kohl gewidmet. Er kam nach dem Erfolg in die Kabine in Wembley. Der Altkanzler war nicht nur im Erfolg da, er stand stets zur Nationalelf. Er war für mich ganz speziell, aber auch für die Spieler, ein älterer Freund. Ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Herr Kohl hat so viel Tolles für Deutschland und die CDU geleistet, dass er viel mehr Respekt verdient. Ich habe viel von ihm gelernt." "Bild am Sonntag", 03.04.2005 Grünen-Politiker Joschka Fischer über eine Bundestagsdebatte im Herbst 1999

"Die Debatte verlief ohne größere Höhepunkte, bis der Fraktionsvorsitzende der SPD, Peter Struck, das Wort erhielt. Im hinteren Teil seiner Rede kam er mit scharfen Worten auf die CDU-Parteispendenaffäre zu sprechen. Helmut Kohl musste sich durch Strucks Attacke derart provoziert gefühlt haben, dass er sich zu einer Zwischenfrage meldete. Und was dann geschah, war ein selbstverschuldeter Denkmalsturz. Helmut Kohl, der über 16 lange Jahre hinweg der scheinbar unumschränkte Herrscher in diesen Debatten gewesen war und den in diesem Haus über jene lange Zeit hinweg niemand und nichts aus der Ruhe der Macht zu bringen vermocht hatte, meldete sich zu einer Zwischenfrage!



Die SPD-Fraktion spürte sofort ihre Chance und begann schon nach den ersten Sätzen von Helmut Kohl mit lauten und sarkastischen Zwischenrufen. Die Aura der Macht, die ihn 16 lange Jahre umgeben und die Meute auf Distanz gehalten hatte, existierte plötzlich nicht mehr. Die CDU/ CSU-Fraktion versuchte zwar noch, dagegenzuhalten und ihren Altkanzler zu schützen, doch dieser Versuch war vergebens." "Die rot-grünen Jahre" S. 270 (Kiepenheuer und Witsch, 2007) George Bush senior, damals US-Präsident, über ein Telefonat mit Kohl

"Am Dienstagmorgen hatte ich ein langes Telefonat mit Helmut Kohl. Es war sehr persönlich und sehr freundlich. Eine Nachbesprechung zu seinem Treffen mit Gorbatschow. 'Gorbatschow achtet dich wegen deiner Klugheit. Er will bessere Beziehungen. Und Raisa hat wunderbare Dinge über Barbara gesagt.' Kohl machte mir klar, dass Gorbatschow ihn niemals vom Westen oder von den Vereinigten Staaten würde trennen können. Und Gorbatschow habe das auch gar nicht vor. Alles in allem war er ganz zufrieden.



Auf der persönlichen Ebene erwähnte Helmut eine spezielle Wurst, die er mir bei drei oder vier Gelegenheiten zugeschickt hat. Ich muss also dringend mit dem Secret Service sprechen, dass ich sie auch bekomme. Die werden sicher sehr ungemütlich werden. Aber ich denke, hier müssen wir die Regeln ein bisschen beugen - einfach, weil es Kohl so viel bedeutet. Und außerdem: Ich mag Wurst." "All the best", S. 428 (Scribner, New York 1999) Der frühere sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow über sein erstes Treffen mit Kohl

"Am Dienstagmorgen hatte ich ein langes Telefonat mit Helmut Kohl. Es war sehr persönlich und sehr freundlich. Eine Nachbesprechung zu seinem Treffen mit Gorbatschow. 'Gorbatschow achtet dich wegen deiner Klugheit. Er will bessere Beziehungen. Und Raisa hat wunderbare Dinge über Barbara gesagt.' Kohl machte mir klar, dass Gorbatschow ihn niemals vom Westen oder von den Vereinigten Staaten würde trennen können. Und Gorbatschow habe das auch gar nicht vor. Alles in allem war er ganz zufrieden.



Auf der persönlichen Ebene erwähnte Helmut eine spezielle Wurst, die er mir bei drei oder vier Gelegenheiten zugeschickt hat. Ich muss also dringend mit dem Secret Service sprechen, dass ich sie auch bekomme. Die werden sicher sehr ungemütlich werden. Aber ich denke, hier müssen wir die Regeln ein bisschen beugen - einfach, weil es Kohl so viel bedeutet. Und außerdem: Ich mag Wurst." "All the best", S. 428 (Scribner, New York 1999)

Die Trauerfeierlichkeiten werden am Samstagvormittag mit einem europäischen Staatsakt in Straßburg beginnen. Dort redet unter anderem Kanzlerin Merkel.

Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" wird auch der russische Ministerpräsident Dimitrij Medwedew erwartet. Er soll eine Rede halten.

Am frühen Nachmittag wird der Sarg mit dem Leichnam dann per Hubschrauber nach Ludwigshafen gebracht. Dort soll dieser durch Kohls Geburtsstadt gefahren werden. Am Rheinufer wird der Sarg dann auf das Schiff MS Mainz gebracht und ins rund 20 Kilometer entfernte Speyer transportiert.

Dort soll am Abend ein nicht-öffentliches Requiem im Dom zu Speyer stattfinden. Die anschließende Beisetzung im Familien- und Freundeskreis ist auf einem Friedhof in der Nähe geplant.