+++ Livestream von den Trauerfeierlichkeiten +++ EU würdigt Kohls Verdienste um Europa

Straßburg, Ludwigshafen, Speyer - das sind die Stationen, bei denen am Samstag Abschied von Helmut Kohl genommen wird. Der mit einer Europaflagge bedeckte Sarg des früheren Bundeskanzlers wurde am Samstagmorgen aus dessen Haus in Ludwigshafen-Oggersheim getragen und zu einem schwarzen Leichenwagen gebracht.

Anschließend machte sich ein Fahrzeugkonvoi auf den Weg nach Straßburg. Dort ist am Vormittag (11.00) ein Trauerakt im EU-Parlament geplant, zu dem zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet werden.

(Quelle: Reuters)