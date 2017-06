Übermächtiger Vater Der Sohn vom Kohl

Die Planungen für Beerdigung und Trauerfeier für Helmut Kohl sind ein unwürdiges Schauspiel. Die Familie ist zerstritten. Die Witwe will den toten Kanzler in Straßburg aufbahren, die Söhne wollen ihn nach Berlin karren. Wie sehr muss Kohl diese Meschen - seine letzte Frau, Maike Kohl-Richter und die Söhne Walter und Peter - gedemütigt haben, dass sie nach seinem Tode wie panisch um die Kontrolle über den toten Körper des Kanzlers kämpfen?

Walter Kohl wüsste, was jetzt zu tun ist: Staatsakt, ökumenisches Requiem, Großer Zapfenstreich, und zwar alles am Brandenburger Tor. Das hätte, sagt Kohl, "seine Zustimmung" gefunden. Die Rede ist natürlich von Helmut Kohl. Walter ist der Sohn. Wenn man nur den Sohn fragen würde - der würde den Deutschen jetzt zu einer schönen Leich verhelfen, mit ihrem Altkanzler. Aber niemand hört auf ihn. Das ist, er hat es schon früher durchblicken lassen, sein großes Problem: er war halt immer nur der Sohn vom Kohl.

Wenigstens die Anzüge müssten passen

Dabei kann Walter Kohl die demütigende Erinnerung, die Franz Kafka in seinem "Brief an den Vater" niedergeschrieben hat - "Ich mager, schwach, schmal, Du stark, groß, breit" - so nicht teilen. Kohl Junior hat mit seinem Vater immerhin die Statur gemein. Das bedeutet, wenn ihm vielleicht die Schuhe des Alten zu groß sind - wenigstens die Anzüge müssten ihm passen.

Kinder von berühmten Leuten haben es nicht leicht. Aber andere Leute haben es auch nicht leicht. Je nachdem, was man selber so erlebt hat, kann man sich besser oder schlechter in diese Rolle einfühlen. Aber es nervt, wenn aus solchen Kindern dann Erwachsene geworden sind, die sich später beschweren: Ich hatte eine schwere Kindheit, weil mein Vater reich und berühmt war. Es gibt nämlich eine Menge Leute, die auch eine schwere Kindheit hatten, ohne dass ihr Vater reich und berühmt war. Nur, wenn die davon erzählen wollen, hört keiner zu.

Walter Kohl dagegen hat Bücher über sein Leben als Sohn geschrieben, die sich ziemlich gut verkauft haben. Helmut Kohl war ein stahlharter Machtpolitiker. Sein Sohn Walter dagegen zeigt sich außen ganz weich und innen auch. Alles, was er schreibt, ist ganz butterig, schmelzzart und fluffig. Immerzu geht es um die "Kraft, Einstellungen zu hinterfragen", es wird sich neu "positioniert" und "aufgestellt", der "innere Dachboden" wird aufgeräumt, Lasten rutschen ab "wie ein Schneebrett am Berg", und es wird ganz viel geweint auf dem Weg heraus aus dem "Opferland" einer offenbar gedemütigten Kindheit.

Die Rache der Therapie-Gesellschaft am Patriarchat

Wenn man die Rache der Therapie-Gesellschaft am Patriarchat kennenlernen will, muss man diese Bücher lesen. Beinahe sehnt man sich nach den schlechten alten Zeiten zurück, als die Kinder berühmter Leute ihr Unglück einfach mit Alkohol und Drogen betäubten.

ANZEIGE In dieser Woche... In dieser Woche... ...berichtet "der Freitag" unter anderem über folgende Themen:

Festung Hamburg In der Hansestadt wird eine kannibalische Weltordnung verteidigt. Jean Ziegler über den G 20-Gipfel



Debatte Warum im Streit um die Antisemitismus-Doku mehr Skandal als Aufklärung steckt



Gewerbe Weshalb so viele Sexarbeiterinnen das neue Prostitutionsgesetz kritisch sehen



Rausch Wie die uralte Naturdroge Ayahuasca jetzt von Neo-Hippies entdeckt wird





In der Hansestadt wird eine kannibalische Weltordnung verteidigt. Jean Ziegler über den G 20-Gipfel Warum im Streit um die Antisemitismus-Doku mehr Skandal als Aufklärung steckt Weshalb so viele Sexarbeiterinnen das neue Prostitutionsgesetz kritisch sehen Wie die uralte Naturdroge Ayahuasca jetzt von Neo-Hippies entdeckt wird Diese Ausgabe digital lesen

Drei Ausgaben kostenlos testen

Sohnsein bedeutet unterworfen sein. Von Anfang an. Was steht in der Genesis? "Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer." Da wird Isaak wohl geahnt haben, dass die Sache für ihn schlecht enden könnte - aber er geht einfach weiter. Gottergeben. Vaterergeben.

Was hätte Walter also machen sollen, als Sohn, mit seinem übermächtigen Vater? Widerstand leisten. Sich ermannen - um das schlimme Wort einmal zu benutzen. Irgendwie er selber werden. Geht schon. Es muss sowieso jeder Mensch, wenn er erwachsen wird, mit der tatsächlich niederschmetternden Erkenntnis zurechtkommen, dass die Welt im Ganzen erschreckend desinteressiert ist. Nur die Mächtigen, Reichen und Berühmten können sich dem eine Weile entziehen und darum immer ein bisschen wie Kinder bleiben.

Von Walter Kohl wird jetzt vor allem ein Bild im Gedächtnis bleiben: sein massiger Rücken vor der Tür des väterlichen Hauses, vergeblich auf Einlass wartend. Denn das tiefe Zerwürfniss zwischen Vater und Söhnen will die Witwe ja nicht heilen, sondern über den Tod hinaus verewigen.

Das wird man ihr übelnehmen. Sie hat damit ihr Verdienst verwirkt, das man ihr sonst hoch angerechnet hätte - sich in seinen letzten Jahren um den alten kranken Helden gekümmert zu haben.