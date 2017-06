Dokumente des Altkanzlers Kampf um Kohls Nachlass

Helmut Kohl war schon zu Lebzeiten ein geschichtliches Monument: Kanzler der Einheit, ein Verfechter der europäischen Idee, aber auch ein knallharter Machtpolitiker, der schwarze Kassen anlegen ließ und seine CDU nach seiner Kanzlerschaft in eine ihrer tiefsten Krisen stürzte.

Nach seinem Tod im Alter von 87 Jahren wird die Frage noch drängender, was eigentlich mit dem privaten Nachlass des verstorbenen Kanzlers und langjährigen CDU-Vorsitzenden geschieht? Was mit Bildern, Aufzeichnungen, Briefen und Dokumenten, die für Wissenschaftler weitere bislang unbekannte Seiten des Kanzlers eröffnen könnten?

Noch zu Kohls Lebzeiten hatte der Ehrenvorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, der frühere thüringische Ministerpräsident Bernhard Vogel, erklärt, die Beschäftigung mit Kohl sei "keine alleinige Familienangelegenheit, und auch der Nachlass kann nicht nach Gutdünken weggesperrt werden".

Es ist eine schwierige Frage, weil sie die komplexe Familiengeschichte Kohls berührt. Mit seinen Söhnen Peter und Walter aus der ersten Ehe mit Hannelore Kohl hatte er seit Jahren keinen Kontakt mehr, nachdem er 2008 die 34 Jahre jüngere Maike Kohl-Richter heiratete. Die frühere Referentin im Kanzleramt, Jahrgang 1964, gilt seitdem als Nachlassverwalterin seines Erbes. Ohne ihre Zustimmung dürfte es schwierig werden, die Dokumente einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Bundesarchiv in Koblenz erhebt zumindest Anspruch auf die Unterlagen, die Kohl in seiner Funktion als Kanzler betreffen.

Zuletzt spielten dokumentierte Kohl-Äußerungen im April in einem Prozess vor dem Kölner Landgericht eine Rolle, bei dem es um 200 Tonbänder ging, die Kohl in den Jahren 2001/2002 im Zwiegespräch mit dem Journalisten Heribert Schwan aufgenommen und die der Journalist auszugsweise zusammen mit dem Autor Tilman Jens in dem Buch "Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle" 2014 veröffentlicht hatte - ohne Billigung des Altkanzlers. Es mussten anschließend nicht nur zentrale Passagen geschwärzt werden, Kohl erhielt vom Landgericht auch eine Entschädigung zugesprochen - in Höhe von einer Million Euro, bislang die höchste Summe in der Geschichte von Persönlichkeitsverletzungen in Deutschland. Verlag und Autoren kündigten an, vor dem Oberlandesgericht in Köln in Berufung zu gehen.

Kulturstaatsministerin Grütters regt Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung an

In der Bundesregierung gibt es seit Längerem Überlegungen, wie mit dem Erbe Kohls angemessen umgegangen werden kann. Dafür gäbe es theoretisch ein Vorbild: Der Bund finanziert sechs Stiftungen, die die Erinnerung an große Politiker der deutschen Geschichte wachhalten und dokumentieren sollen. Zu diesen Stiftungen zählen:

die Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh, die an den früheren Reichsgründer und Reichskanzler erinnert,

die Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg, die dem ersten und sozialdemokratischen Staatsoberhaupt der Weimarer Republik gewidmet ist,

die Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart in Gedenken an den FDP-Politiker und an das erste Staatsoberhaupt der Bundesrepublik,

die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf, die das Leben des CDU-Politikers und ersten Nachkriegskanzlers nachzeichnet,

die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, die Ausstellungsräume Unter den Linden in Berlin und am Geburtsort des SPD-Politikers in Lübeck unterhält

und die seit Januar 2017 bestehende Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung in Hamburg.

Die Kulturbeauftragte der Bundesregierung, Monika Grütters (CDU), schlägt jetzt vor, für Kohl ebenfalls eine solche Bundesstiftung zu gründen. "Wir werden sicherlich dazu in absehbarer Zeit Vorschläge unterbreiten", bekräftigte die Staatsministerin am Sonntag im Gespräch mit dem SPIEGEL. Kohl sei ein herausragender deutscher und europäischer Politiker gewesen. Da er sich für Berlin als Hauptstadt eingesetzt habe, sollte die Stiftung "meines Erachtens eine Adresse in Berlin haben", so Grütters.

Der Vorteil einer solchen Lösung: Finanziert werden die bislang sechs Politikerstiftungen zu 100 Prozent aus dem Kulturetat des Bundes (wobei Adenauer-, Brandt- und Schmidt-Stiftung seit 2016 jährlich jeweils knapp über zwei Millionen Euro erhalten, die anderen drei zwischen 800.000 und 1,2 Millionen Euro), sie werden von einem Vorstand geleitet und von einem Kuratorium begleitet. In Letzterem sitzen unter anderem enge Weggefährten und Familiennachfahren beziehungsweise -angehörige des Verstorbenen - so könnte auch Maike Kohl-Richter dort einen Platz einnehmen.

Eine andere Möglichkeit wäre es, das Kohl-Archiv in die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung (die nicht mit der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus zu verwechseln ist) einzubringen. Akten, die Kohl einst 1998 der Stiftung überließ, wurden allerdings 2010 wieder abgeholt - und offenbar nach Oggersheim gebracht.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Abgeordneten-Gruppe im Europaparlament, Herbert Reul, hofft wie viele in der CDU auf eine gütliche Einigung. Es sei drei Tage nach dem Tode des Altkanzlers zwar nicht die Zeit, bereits über dessen Nachlass zu reden. "Später aber sollte man einen Weg finden, diesen Nachlass einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen", sagt der CDU-Politiker, "und zwar im Konsens aller Beteiligten."

Es klingt auch wie ein Appell an Kohls Witwe.