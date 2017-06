Zum Tod von Helmut Kohl Rückblicke und Bilder

AFP

Helmut Kohl in Bildern: Macher, Pfälzer, Kanzler

Er war der Kanzler der Einheit, regierte länger als Konrad Adenauer. Er war Pfälzer, ein machtbewusster Politiker, der gern Familienidyllen inszenierte. Helmut Kohls Leben in Bildern.

DPA

Pressestimmen zum Tod von Helmut Kohl: "Herzhaft und rauflustig; ein Bauchmensch"

Die internationale Presse würdigt Helmut Kohl vor allem als großen Staatsmann- und bezeichnet ihn unter anderem als "Eisernen Kanzler", "Bonvivant" und "netten Strickjackenträger aus Germany".

DPA

Stimmen zum Tod von Helmut Kohl: "Helmut war ein Fels"

Egal ob Parteifreunde oder ehemalige Konkurrenten: Weggefährten aus dem In- und Ausland verneigen sich vor dem verstorbenen Helmut Kohl. Die Reaktionen im Überblick. Hier geht es zur Fotostrecke.

AP

Helmut Kohls Wirtschaftsbilanz: Das schwere Erbe des Einheitskanzlers

Helmut Kohl war ein Ausnahme-Politiker. Ökonomisch allerdings ist seine Bilanz überschaubar: Wirtschaftliche Vernunft ordnete er politischem Kalkül unter.

DER SPIEGEL

Kohl-Karikaturen: Die Rache der Birne

Kein anderer Kanzler wurde so gern, so oft und so hämisch karikiert wie Helmut Kohl. Den Dauerspott ertrug er mit stoischer Gelassenheit - und schlug daraus geschickt Kapital.

Eine Begegnung mit dem Kanzler: So war Helmut Kohl wirklich

Er war die Verkörperung der Macht, 16 Jahre lang. Für die meisten Menschen war Helmut Kohl der unnahbare Politiker, der aus dem Fernsehen. Und der Mensch Helmut Kohl, wie war der? Weggefährten berichten.