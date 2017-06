Eine Begegnung mit dem Kanzler So war Helmut Kohl wirklich

DPA

Der Kanzler-Fotograf Konrad Rufus Müller auf die Frage nach einer besonders einprägsamen Eigenschaft Kohls

"Zum Beispiel, dass ich nie jemanden kennengelernt habe, der so viel essen konnte wie er. Als ich ihn einmal in St. Gilgen am Wolfgangsee fotografiert habe, waren wir zusammen wandern und gingen in eine Waldwirtschaft. In wenigen Minuten hatte Helmut Kohl seinen Teller leer gegessen, während bei mir noch mehr als die Hälfte auf dem Teller lag. Da hat er sofort gesagt: 'Na, Maître, essen Sie noch weiter?' Das war das Zeichen, dass ich ihm meinen Rest rüberschieben sollte.

Allerdings hat er bei solchen Gelegenheiten immer selbst bar gezahlt, aus seinem eigenen Portemonnaie. Und er hatte bei all seinem feinen Gespür für den richtigen historischen Moment und seinem ungeheuren Geschichtswissen immer den Drang, andere zu belehren. Als ich 1994 mit Helmut Kohl im Élysée-Palast in Paris war, habe ich erlebt, wie er neben dem damaligen Premierminister Edouard Balladur stand und diesem in einem der riesigen Säle die Deckengemälde erklärte. Das war der einzigartige Herr Kohl."

"Cicero", 01.10.2012