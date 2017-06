Verstorbener Altkanzler Trauerkonvoi führt auch durch Kohls Geburtsstadt

Der Stadtteil Ludwigshafen-Oggersheim ist bundesweit mit einem Namen verknüpft: Helmut Kohl. Es ist der Geburtsort des Altkanzlers, der am 16. Juni im Alter von 87 Jahren verstarb. Wie nun bekannt wurde, wird der Sarg mit dem Leichnam von Kohl am Samstag auch durch seine Geburtsstadt gefahren. Am Rheinufer wird der Sarg dann auf das Schiff MS Mainz gebracht und ins rund 20 Kilometer entfernte Speyer transportiert, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

In Speyer sind am Samstagabend ein Requiem im Dom (18 Uhr) und die anschließende Beisetzung im Familien- und Freundeskreis auf einem Friedhof in der Nähe geplant. Zutritt zum Dom haben allerdings nur geladene Gäste. Die Öffentlichkeit kann per Videoübertragung auf eine Leinwand teilnehmen. Das Requiem wird aber auch im Fernsehen übertragen.

Bereits bekannt war, dass die Trauerfeierlichkeiten am Samstagvormittag mit einem europäischen Trauerakt in Straßburg beginnen, dort redet unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Am frühen Nachmittag wird der Sarg per Hubschrauber nach Ludwigshafen gebracht.

Bei der Planung von Trauerzeremonien und Beerdigung hatte es zuletzt mehrfach Irritationen gegeben, unter anderem weil Kohl nicht bei seiner ersten Frau Hannelore im Familiengrab in Ludwigshafen beigesetzt werden soll. Kohls Sohn Walter forderte zudem einen Staatsakt am Brandenburger Tor.