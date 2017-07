Trauerakt in Straßburg "Mit Helmut Kohl verlässt uns ein Nachkriegsgigant"

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nehmen in Straßburg Abschied von Helmut Kohl. Zu Beginn des Traueraktes sprach EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani: "Helmut Kohl verdient einen Ehrenplatz im europäischen Pantheon", sagte er. Tajani nannte ihn einen "großen Staatsmann, einen politischen Giganten."

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, Kohl sei ein deutscher, aber auch ein europäischer Patriot gewesen. "Mit Helmut Kohl verlässt uns ein Nachkriegsgigant." Er schloss seine Rede mit den Worten: "Vielen Dank Helmut, merci!"

Der Sarg des früheren Bundeskanzlers wurde am Samstagmorgen in einem Protokollraum des Europaparlaments aufgebahrt. Vor dem Saal konnten sich die Politiker in ein Kondolenzbuch eintragen. Anschließend wurde der Sarg vom Wachbataillon des Bundesverteidigungsministeriums in den Plenarsaal getragen. Begleitet wurden sie von einer Totenwache des Eurokorps.

Zweistündiger europäischer Trauerakt

Kohl war 16 Jahre lang Bundeskanzler und damit der bislang am längsten amtierende Regierungschef der Bundesrepublik. Er starb am 16. Juni im Alter von 87 Jahren.

Bei dem rund zweistündigen europäischen Trauerakt werden neben Tajani und Juncker auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und der russische Regierungschef Dmitrij Medwedew sowie der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Ratspräsident Donald Tusk und Spaniens ehemaliger Premier Felipe González sprechen.

"Frankreich trauert um Helmut Kohl"

Macron hat bereits am Samstagmorgen mit einem Facebook-Eintrag an Kohl erinnert. "Frankreich trauert um Helmut Kohl", heißt es in dem deutschsprachigen Eintrag, der auf seine Seite online gestellt wurde.

"In einer Welt, in der das Tragische auf einmal wieder zurückkehrt, soll, muss Europa eine Hoffnung sein", schrieb Macron. "Unsere Hoffnung. Lassen wir sie doch nicht einfach so verschwinden, erdrückt von Zynismus und Kurzsichtigkeit. Geben wir diesem Europa wieder eine Chance, machen wir es wieder zu einem Versprechen. Das schulden wir Helmut Kohl."

Kohl ist einer von nur drei Ehrenbürgern Europas

Am Samstagmorgen war der Leichnam aus Kohls Haus in Ludwigshafen-Oggersheim abgeholt worden. Der Sarg war mit einer Europaflagge bedeckt. Anschließend machte sich ein Fahrzeugkonvoi auf den Weg nach Straßburg.

Livestream Der Videoplayer kann nicht gestartet werden. Bitte aktivieren Sie Javascript.

Kohl ist der erste Politiker, der mit einem solchen europäischen Trauerakt geehrt wird. Damit sollen seine Verdienste um den Aufbau Europas gewürdigt werden. Der Altkanzler ist einer von nur drei Ehrenbürgern Europas.

Direkt im Anschluss an den Trauerakt in Straßburg bringt ein Hubschrauber den Sarg zurück in Kohls Geburtsstadt Ludwigshafen. Nach der Landung wird dieser durch die Innenstadt gefahren. Die letzten Kilometer bis ins nahe Speyer bringt ein Schiff den Leichnam Kohls.

Im Kaiserdom zu Speyer findet um 18 Uhr das Requiem für Kohl statt. Der vor rund tausend Jahren errichtete Sakralbau ist die größte erhaltene romanische Kirche Europas und steht auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes.

Der katholische Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird die Totenmesse halten. Rund 1500 geladene Gäste werden dazu erwartet. Beim Trauergottesdienst werden nicht nur Werke von Komponisten aus Deutschland, sondern auch anderen Ländern Europas gespielt.

Sie sollen für den europäischen Gedanken stehen, dem sich Kohl stets verpflichtet gesehen hat, wie es im Liedheft für das Requiem heißt. Gespielt werden sollen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Duruflé, John Rutter und Sergej Rachmaninow.

Nach einem militärischen Ehrenzeremoniell der Bundeswehr um 20.30 Uhr soll Kohl dann auf einem nahen Friedhof im Freundes- und Familienkreis beigesetzt werden. Kohl wird damit nicht im Familiengrab in Ludwigshafen bestattet.

Ein Großaufgebot der Polizei mit mehr als 1000 Beamten sichert die Trauerfeierlichkeiten. Die Beisetzung dürfte zu den größten Beerdigungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte zählen, Tausende Menschen werden dazu alleine in Speyer erwartet.