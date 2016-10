Künstliche Befruchtung Gesundheitsminister plant Samenspenderkartei

110 Jahre - so lang will das Bundesgesundheitsministerium die Namen von Samenspendern speichern lassen. Geplant ist demnach ein Register, mit dessen Hilfe Kinder aus künstlicher Befruchtung die Identität ihres leiblichen Vaters erfahren können. Zu jeder Spende sollen Samenbanken künftig den Namen und den Vornamen sowie Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Anschrift des Spenders speichern müssen, schreibt die "Rheinische Post" unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Gesetzentwurf.

Das Ministerium bestätigte den Bericht auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE. Das im schwarz-roten Koalitionsvertrag anvisierte Projekt befindet sich demnach seit Anfang Oktober in der Abstimmung, teilte ein Sprecher von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) mit. In der Vereinbarung von Union und SPD von Ende 2013 heißt es: "Wir werden das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft bei Samenspenden gesetzlich regeln."

In Deutschland sollen nach Schätzungen seit den Siebzigerjahren etwa 100.000 Kinder durch künstliche Befruchtung oder den Samen von Spendern geboren worden sein. Damit die Spendenbereitschaft nicht abnimmt, will Gesundheitsminister Gröhe klarstellen, dass Samenspender rechtlich nicht zu Vätern erklärt werden können - und damit vor Unterhalts- und weiteren Ansprüchen geschützt sind. So heißt es in dem Entwurf: "Es wird ausgeschlossen, dass der Samenspender als rechtlicher Vater gerichtlich festgestellt werden kann. Er soll weder durch das Kind noch durch dessen Eltern zivilrechtlich in Anspruch genommen werden können."

Durch eine anonyme Samenspende gezeugte Kinder können von der Reproduktionsklinik Auskunft über ihren biologischen Vater verlangen, hatte der Bundesgerichtshof (BGH) Anfang 2015 entschieden. Das Gesetz solle noch in dieser Legislaturperiode unter Dach und Fach kommen, sagte der Ministeriumssprecher.

Nur die Kinder haben einen Anspruch auf Auskunft

Samenbanken dürften den Samen dem Zeitungsbericht zufolge nur noch an reproduktionsmedizinische Einrichtungen übergeben, die ihrerseits verpflichtet sind, die Daten der Mutter und des Kindes festzuhalten. Aus diesen Angaben solle bei dem in Köln ansässigen Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information ein bundesweites Samenspenderregister entstehen, das die Daten zu jedem erzeugten Kind die besagten 110 Jahre lang speichern muss.

Weder der Spender noch die gesetzlichen Eltern des Kindes sollen selbst Anspruch darauf haben, voneinander zu erfahren. Bloß dem Kind werde dieser Anspruch eingeräumt, ab seinem 16. Lebensjahr dürfe es ihn dann auch nur noch selbst wahrnehmen. Kind und Samenspender sollten die Informationen gleichzeitig bekommen, sodass sich auch der leibliche Vater auf eine Begegnung einstellen könne.