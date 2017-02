Groß-Razzia in Hessen Polizei nimmt Terrorverdächtigen fest

Die Polizei in Hessen hat in den frühen Morgenstunden mehrere Wohnungen, Moscheen und Geschäfte in Südhessen durchsucht. Die Beamten nahmen dabei in Frankfurt einen 36-jährigen Tunesier fest. Er wird verdächtigt, einen Terroranschlag geplant zu haben. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft soll der Mann seit August 2015 als Anwerber und Schleuser für die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aktiv gewesen sein. Seine Anschlagsvorbereitungen sollen sich aber in einer frühen Phase befunden haben. Ein konkretes Anschlagsziel gab es demnach noch nicht. Zudem soll der 36-Jährige ein Netzwerk von Unterstützern aufgebaut haben. Nach Angaben der Behörde richten sich die Ermittlungen insgesamt gegen 16 Beschuldigte zwischen 16 und 46 Jahren.

Im Zuge der Razzia durchsuchten die Beamten 54 Objekte unter anderem in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt sowie weiteren Landkreisen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt wollen in einer Pressekonferenz am Vormittag Details zu den Ermittlungen bekannt geben.