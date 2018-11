Amtliches Endergebnis der Landtagswahl Grüne doch zweitstärkste Kraft in Hessen

Knapp drei Wochen nach der Landtagswahl in Hessen hat die Wahlleitung das Ergebnis im Grundsatz bestätigt. Maßgebliche Verschiebungen gibt es nicht. An der Sitzverteilung, nach der die amtierende schwarz-grüne Koalition eine knappe Mehrheit von einem Mandat hat, ändert sich laut dem in Wiesbaden festgestellten amtlichen Endergebnis nichts.

Vor allem aber: Die Grünen bleiben mit knappem Vorsprung auf dem zweiten Platz nach der CDU und vor der SPD. Ihr Vorsprung sank lediglich von 94 auf 66 Stimmen.

Die CDU hat im neuen Landtag 40 Sitze, Grüne und SPD jeweils 29 Mandate. Es folgen die AfD mit 19 Sitzen, die FDP mit elf Mandaten und die Linke mit neun Sitzen.

Bei der Auszählung am Wahlabend hatte es gravierende Pannen gegeben. In etwa einem Dutzend Wahlbezirke wurden Ergebnisse von Parteien vertauscht, Zahlen verdreht und Stapel mit Stimmzetteln bei der Auszählung vergessen. Hintergrund waren Computerprobleme.

Schwarz-Grün nun einzig realistische Koalitionsoption

Angesichts der Pannen und einer möglichen Verschiebung auf Platz zwei gab es in den vergangenen Tagen Spekulationen über ein mögliches Ampel-Bündnis. Hintergrund waren Aussagen der FDP: Die Liberalen hatten nach der Landtagswahl erklärt, keinen grünen Ministerpräsidenten zu wählen. Ein Ampel-Bündnis unter Führung der SPD wäre hingegen denkbar gewesen.

Nun dürfte Schwarz-Grün doch die einzig realistische Koalitionsoption sein. Erwartet wird, dass CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier die Grünen bald zu Koalitionsgesprächen einlädt.