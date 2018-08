Basketball-Europameister Henning Harnisch will hessischer SPD helfen 

Ein bisschen aufgeregt sei er schon, sagt Henning Harnisch, angesichts des bevorstehenden Ausflugs in die Politik. Aber er fühle sich durch den wachsenden Populismus von links und rechts herausgefordert: "Dem will ich etwas entgegensetzen."

Konkret bedeutet das: Harnisch, Basketball-Europameister von 1993, neunmaliger Deutscher Meister und Vizepräsident von Alba Berlin, steigt in den hessischen Wahlkampf ein. Im Team von SPD-Landeschef und Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel wird er neuer Beauftragter für Sport und Teilhabe. Bis zur Landtagswahl am 28. Oktober will Harnisch durch Hessen reisen und für seine Idee werben, Schulen und Kindergärten mit Sportvereinen zu vernetzen.

In Berlin läuft das Konzept bereits seit einigen Jahren erfolgreich. Alle Berliner Profivereine schicken dabei ihre Trainer in die Schulen und unterstützen Sportlehrer beim Unterricht. Auch die Fußballklubs Hertha BSC und Union Berlin sind dabei.

Harnisch will die Idee nun auf Hessen ausdehnen. Sein Ziel: Kinder sollen es leichter haben, in den Sport hineinzuwachsen. Bislang sei es meist Zufall, wenn Sportlehrer und Trainer zusammenarbeiten. Nur wenn dies systematisiert werde, hätten alle Kinder die gleichen Chancen.

Der 50-Jährige ist nicht SPD-Mitglied. Aber er sympathisiere schon seit längerem mit den Ideen der Partei, sagt Harnisch. Es gehe ihm um soziale Gerechtigkeit, aber das sei zu abstrakt. "Über den Sport können wir das konkret machen, für ein sozialeres Miteinander."

"In Hessen sportlich sozialisiert"

Harnisch bekommt von der SPD ein kleines Team zur Unterstützung, darunter ist auch Schäfer-Gümbels Ehefrau. Gemeinsam gehen sie ab dem 20. August auf Tour. Der Plan: "Ich will selber Sport machen, Sportarten ausprobieren und mit Lehrern, Erziehern und Trainern darüber reflektieren", sagt Harnisch. Unter dem Motto "Zuhause im Sport" soll es nicht nur um Fußball oder Basketball gehen, sondern auch um Schwimmen, Rhönradturnen, Skateboarding oder Boxen.

Harnisch, der in Marburg aufgewachsen ist, sagt, nennt sich selbst einen Überzeugungstäter: "Ich bin in Hessen sportlich sozialisiert worden, an jedem Wochenende war ich unterwegs und habe Tennis oder Basketball gespielt."

In den Umfragen liegt die hessische SPD derzeit nur bei 22 bis 25 Prozent. Das würde nicht reichen, um die schwarz-grüne Landesregierung abzulösen. Doch Harnisch ist optimistisch: "Ich bin ein Wettkämpfer. Wir können das noch drehen."