SPD nach Hessenwahl Nahles setzt Fristen für Große Koalition

CDU und SPD haben bei der Wahl in Hessen herbe Verluste eingefahren, das Beben spürt man bis nach Berlin.

SPD-Chefin Andrea Nahles fordert in einer ersten Bilanz ein Ultimatum für die Große Koalition im Bund. "Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel", sagte sie. Schwarz-Rot müsse nun einen "verbindlichen Fahrplan" vereinbaren - an dessen Umsetzung bis zur "Halbzeitbilanz" der Regierung werde sich entscheiden, ob die SPD in der Koalition noch "richtig aufgehoben" sei.

Die Bundespolitik habe erheblich zu den Verlusten der SPD beigetragen, sagte Nahles. Das sei ein Signal an die Koalitionspartner CDU und CSU. Die müssten ihre inhaltlichen und personellen Konflikte in der großen Koalition schnell lösen. Aber auch ein Signal an die eigene Partei: Nahles betonte, sie wolle das Schicksal der SPD nicht in die Hände ihres Koalitionspartners legen. "Es muss sich in der SPD etwas ändern."

Die SPD habe eine Menge Arbeit vor sich. Es müsse geklärt werden, wofür die Partei jenseits der Regierungspolitik stehe. "Wir haben uns für diese Klärung mehr Zeit nehmen wollen. Ich stelle fest: Diese Zeit haben wir nicht."

Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel sieht Verantwortung in Berlin

Ähnlich klingt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: "Es muss sich hier in Berlin deutlich etwas ändern." Vor dem Aus sieht er die Große Koalition nicht: "Ich glaube jetzt nicht, dass es Neuwahlen geben wird", sagt er im ZDF.

Die Hessen-SPD holte den ersten Hochrechnungen zufolge das schlechteste Landesergebnis jemals und könnte unter 20 Prozent bleiben. Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel führte die schweren Verluste der SPD ebenfalls auf die Arbeit der Großen Koalition in Berlin zurück: "Wir haben die Themen gesetzt, aber gegen den Bundestrend sind wir machtlos." Die SPD sei in einer schweren Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise. Dies sei eine langfristige Entwicklung. "Deshalb muss sich vieles verändern."

Es habe aus Berlin keinen Rückenwind gegeben, er habe vielmehr "Sturmböen im Gesicht" gespürt. Schäfer-Gümbel ließ offen, ob er persönliche Konsequenzen aus der historischen Wahlniederlage bei der Landtagswahl ziehen wird.