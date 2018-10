Aktuelle Umfragen sehen wenige Tage vor der hessischen Landtagswahl die CDU vorn, gefolgt von Grünen und SPD. In Sachen Wählersympathie liefern sich die Spitzenkandidaten der drei Parteien allerdings ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey für SPIEGEL ONLINE und die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" (HNA).

Auf die Frage "Welcher dieser hessischen Politiker ist Ihrer Meinung nach am sympathischsten?" gaben 19,1 Prozent der Befragten dem amtierenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) ihre Stimme. 21,2 Prozent halten den SPD-Kandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel für den Sympathischsten. Der Grünen-Politiker Tarek Al-Wazir erhielt 21,5 Prozent der Stimmen.

Die Ergebnisse liegen somit so eng beieinander, dass nicht gesagt werden kann, wer der drei als am "sympathischsten" oder "unsympathischsten" wahrgenommen wird. Eindeutig ist hingegen, dass ein Drittel der Befragten keinen der genannten Politiker sympathisch findet.

Auch in Sachen Glaubwürdigkeit liegen Bouffier und Schäfer-Gümbel der SPON-Umfrage zufolge so eng beieinander, dass keine eindeutige Rangfolge erkennbar ist. Der CDU-Kandidat hat 23,1 Prozent der Stimmen erhalten, der SPD-Kandidat 22,4 Prozent. Grünen-Kandidat Al-Wazir fällt hingegen deutlich ab. 13,9 Prozent halten ihn für den Glaubwürdigsten der drei hessischen Politiker. Knapp ein Drittel (32,9 Prozent) schätzt keinen der genannten Kandidaten als glaubwürdig ein.

Eine klare Reihenfolge der drei hessischen Spitzenkandidaten lässt sich bei der Frage nach der Führungsstärke erkennen. Dort fällt Al-Wazir erneut ab. Laut SPON-Umfrage halten 8,1 Prozent der Befragten den Grünen-Kandidaten für den Führungsstärksten der genannten Politiker. Schäfer-Gümbel liegt demnach mit 17,5 Prozent auf Platz zwei. Mehr als ein Drittel (36,2 Prozent) der Befragten schätzt Bouffier als den führungsstärksten Spitzenkandidaten in Hessen ein. Der amtierende Ministerpräsident regiert Hessen seit 2010. 29,9 Prozent der Befragten nahmen keinen der drei Politiker als führungsstark wahr.

Am Sonntag, 28. Oktober, also in knapp anderthalb Wochen, wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Etwa 4,4 Millionen Wahlberechtigte können dann ihre Stimme abgeben.

Anmerkungen zur Methodik: Die SPON-Umfrage wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 9. bis 17. Oktober 2018 online erhoben. Die Stichprobe umfasste mehr als 2500 Befragte, der statistische Fehler liegt bei 3,5 Prozent.

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Zur Erhebung seiner repräsentativen Umfragen schaltet die Software des 2015 gegründeten Unternehmens Websites zu einem deutschlandweiten Umfragenetzwerk zusammen. Neben SPIEGEL ONLINE gehören unter anderem auch der "Tagesspiegel", "Welt", "Wirtschaftswoche" und "Rheinische Post" dazu. Civey wurde durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.