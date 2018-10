+++ Liveblog zur Landtagswahl +++ Bouffier sieht Stimmenverluste als Weckruf an Merkel

Ticker Landtagswahl Hessen 2018 dominik.nicolas.peters@spiegel.de Hessen hat gewählt: Hier finden Sie die Details zu Sitzen, Gewinnen und Verlusten . So viel ist bislang bekannt: Die Hochrechnungen von ARD und ZDF zeigen SPD und Grüne Kopf an Kopf . Wer zweitstärkste Kraft im Landtag wird, steht wohl erst ganz spät fest. Das bisherige Bündnis von CDU und Grünen steht auf der Kippe . Auch die Entscheidung, ob Schwarz-Grün weitermachen kann, fällt erst in der Nacht. AfD, Linke und FDP ziehen in den Landtag ein. Alle Entwicklungen im Newsblog. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 Maria Stöhr "Chaostage werden nicht ausbrechen", sagte der SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel in der ARD zu den Verlusten seiner Partei von fast elf Prozentpunkten. Allerdings: Es handele sich um einen "schweren und bitteren Abend" für die hessische SPD. Ein Grund für das Ergebnis sei die Vertrauenskrise in der Großen Koalition in Berlin: "Wir haben nicht nur keinen Rückenwind aus Berlin erhalten, sondern wir hatten Sturmböen im Gesicht." Die SPD hat am Sonntag in Hessen das schlechteste Ergebnis seit 1946 eingefahren. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 6:26 PM Maria Stöhr https://twitter.com/stluedke/status/1056610095453388800 Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 6:23 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de FDP-Chef Christian Lindner sagt in der ARD, das Wahlergebnis sei ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel . Die Berliner Regierungsparteien hätten 20 Prozentpunkte verloren. Die große Koalition werde nur noch durch die Angst vor dem Wähler zusammengehalten. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 6:20 PM Christoph Titz Michael Grosse-Brömer , erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, glaubt, die Große Koalition sei "besser geworden, es hat nur keiner gemerkt". Die vielen guten Beschlüsse der Bundesregierung gingen irgendwie unter. Klingt gefährlich nach weiter so. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 6:15 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de Zum Wahlergebnis hat die Bundespolitik nach den Worten von SPD-Chefin Andrea Nahles erheblich beigetragen. "Es muss sich in der SPD etwas ändern", sagt sie. Die SPD müsse klarmachen, wofür sie stehe. Außerdem sei "der Zustand der Regierung nicht akzeptabel". "Wir erwarten deshalb auch von der Union, dass sie Konsequenzen zieht und ihre inhaltlichen und personellen Konflikte schnell löst." Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 6:12 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de Die SPD sollte nach den Worten von Bundesvize Ralf Stegner jetzt nicht anfangen, sich selbst zu zerlegen. Debatten über Personen seien nun überhaupt nicht richtig, sagt er im ZDF. Es gebe Klärungsbedarf bei der SPD wie auch zwischen den Parteien. Zur Mitte der Legislaturperiode werde überprüft, ob man noch richtig in der Koalition aufgehoben sei. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 6:12 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de FDP-Spitzenkandidat Rene Rock hofft auf eine Jamaika-Koalition in Hessen. "Wir würden sondieren und wollen gucken, ob wir es hinbekommen", sagt Rock im ZDF. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 6:12 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de Laut Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier schmerzt das Ergebnis die CDU sehr: "Es ist bitter und macht demütig." Eine solche Situation habe er noch nie erlebt, auch weil aus Berlin so viel Gegenwind gekommen sei: "Die bundespolitische Kulisse hat durchgeschlagen." Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 6:05 PM Christoph Titz Eine neue Hochrechnung ist da, seit 18.44 Uhr ( alle Details zu Sitzen, Gewinnen, Verlusten ): Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:58 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de "Die Wahlen in Bayern und Hessen muss man als Aufstand der Bürger gegen die Bundesregierung verstehen", sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post dem SPIEGEL. Eine Große Koalition werde meist nicht geliebt, aber habe in der Vergangenheit für Stabilität gestanden. "Seit wir nicht einmal mehr diese Stabilität ausstrahlen, ist der Respekt völlig verloren gegangen", so Post weiter. "Wenn es uns jetzt nicht schnellstens gelingt, wirklich etwas Großes zu leisten, was auch bei den Menschen ankommt, dann ist die Regierung am Ende." Als wichtige Themen nannte er unter anderem die Einführung einer Mindestrente und den Kampf gegen die Mietpreisexplosion. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:44 PM Christoph Titz Das sind die Hochrechnungen bei SPIEGEL ONLINE im Bild. Hier finden Sie die Details zu Sitzen, Gewinnen und Verlusten . Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:41 PM Maria Stöhr "Ein klares Votum gegen die GroKo" twittert der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach, und spricht mit Blick auf das vorläufige SPD-Ergebnis von einem Absturz: Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:41 PM Christoph Titz Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:39 PM Christoph Titz Unser Kollege Kevin Hagen ( hier bei Twitter ) beobachtet die Stimmung und sammelt Stimmen bei der geprügelten Wiesbadener CDU. Es ging fast 11 Prozentpunkte nach unten: Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:36 PM Maria Stöhr CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert als Konsequenz aus der Hessenwahl eine "neue Arbeitskultur" in der großen Koalition. "Es muss Schluss sein mit der Debatte, ob wir zusammen regieren oder nicht", sagt sie. Die große Koalition sollte sich auf drei große Projekte für die nächsten Monate einigen. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:27 PM Maria Stöhr Schuld am schlechten Ergebnis der SPD in Hessen? Die große Koalition in Berlin, sagt Günter Rudolph, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im hessischen Landtag. "Die große Koalition hat sich mit sich selbst beschäftigt, statt Probleme zu lösen", sagte er im hr-Fernsehen. "Da war ein Orkan aus Berlin, der auf uns nieder gegangen ist." Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:23 PM Christoph Titz ARD und ZDF zeigen jetzt SPD und Grüne Kopf an Kopf - wer zweitstärkste Kraft im Landtag von Hessen wird, steht wohl erst ganz spät fest. Das bisherige Bündnis von CDU und Grünen steht auf der Kippe . Auch in der Frage, ob Schwarz-Grün weitermachen kann, fällt die Entscheidung in der Nacht. Halten Sie durch. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:22 PM Maren Jensen Die Wahlbeteiligung liegt laut erster Prognose bei 67,5 Prozent. Deutlich weniger als bei der letzten Wahl: Vor fünf Jahren haben knapp sechs Prozent der Hessen mehr gewählt (73,2 Prozent). Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:21 PM Maria Stöhr Ausgelassene Stimmung bei Grünen -Chefin Annalena Baerbock. "Ich freue mich sehr. So grün war Hessen noch nie", sagte sie in der ARD. Laut ersten Hochrechnungen erzielen die Grünen bei der Landtagswahl knapp 20 Prozent. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:20 PM Maria Stöhr Totenstille bei der CDU im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Der Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun, selbst Hesse, betont in der ARD aber: "Die Leute wollen, dass Volker Bouffier Ministerpräsident bleibt". Seine Konsequenz aus dem schlechtesten Wahlergebnis für die CDU in Hessen seit 1966: Man müsse jetzt die Sacharbeit in den Mittelpunkt rücken. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:19 PM Christoph Titz Die ersten Hochrechnungen sind da, hier im Bild von ARD und ZDF: Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:16 PM Christoph Titz Interessant: Bei der ARD gehen sie von 110 im Landtag aus. Dort würde es momentan knapp für eine Fortsetzung von Schwarz-Grün reichen. Im ZDF ist die Sitzverteilung anders und mit 126 Sitzen gerechnet: Dort hätte momentan weder Schwarz-Grün noch Rot-Grün-Rot (also SPD, Grüne und Linke) eine Mehrheit. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:10 PM Christoph Titz Unser SPIEGEL-Kollege Veit Medick ( hier bei Twitter ) ist erstaunt, wie nah Umfragen und erste ARD-Prognose beisammen lagen: Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:03 PM Christoph Titz CDU und SPD haben bei der Landtagswahl in Hessen am Sonntag schwere Verluste erlitten. Nach den Prognosen von ARD und ZDF bleibt die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier zwar stärkste Kraft, fährt aber ihr schlechtestes Ergebnis seit 1966 ein. Die SPD stürzt auf einen historischen Tiefststand. Große Gewinner sind die Grünen und die AfD. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 5:01 PM Christoph Titz Das sind die ersten Zahlen um 18 Uhr – die Prognose der ARD: CDU 28 SPD 20 Grüne 19,5 AfD 12 FDP 7,5 Linke 6,5 Und die Prognose des ZDF: CDU 27 SPD 20 Grüne 20 AfD 13 FDP 7 Linke 6,5 Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 4:59 PM Maria Stöhr Schwarzbrot und Käsehäppchen: Bento-Kollegin Miriam Dahlinger wartet auf das Wahlergebnis mit dem anderen Bouffier - Mario Bouffier, dem Spitzenkandidaten von "Die Partei". Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 4:57 PM Christoph Titz Noch drei Minuten, es wird spannend. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 4:51 PM Christoph Titz Volker Bouffier glaubt, die CDU habe in den vergangenen Tagen noch was bewegen können. Thorsten Schäfer-Gümbel sagt, er sei optimistisch, dass eine andere Politik möglich wird. Und Tarek Al-Wazir hofft, dass an seinen Grünen keiner vorbei kommt. So lief der Wahltag in Hessen, hier im Video: Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 4:47 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de Die Hälfte der hessischen Wähler sieht laut einer Umfrage von Infratest dimap den Urnengang als gute Gelegenheit, der Bundesregierung einen Denkzettel zu verpassen. 86 Prozent sehen die große Koalition in Berlin als zu zerstritten an. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 4:41 PM Christoph Titz Noch 20 Minunten. Unsere letzte SPIEGEL-ONLINE-Umfrage mit Civey vier Tage vor der Wahl ergab ja noch einen Vorsprung der SPD vor den Grünen, und die CDU als klar stärkste Kraft. So sahen es es die anderen Umfrage-Institute (Quelle: wahlrecht.de ): Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 4:27 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de Bei der Landtagswahl zeichnet sich eine ähnliche Beteiligung wie vor fünf Jahren ab. Bis 14.00 Uhr gaben 38,8 Prozent ihre Stimme ab. In fast allen größeren Städten, zu denen zunächst Zahlen vorlagen, lag die Wahlbeteiligung den Angaben zufolge dieses Mal niedriger als vor fünf Jahren. In Darmstadt waren es um 14.00 Uhr 38,4 Prozent (Vergleichswert vor fünf Jahren: 41,3 Prozent), in Frankfurt 30,8 Prozent (36,2 Prozent), in Offenbach 28,6 Prozent (34,3 Prozent) und in Wiesbaden 41,7 Prozent (43,5 Prozent). Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 4:24 PM Christoph Titz Ein Sieger steht an diesem Sonntag in Hessen schon fest: Der Äthiopier Kelkile Woldaregay hat den Frankfurt Marathon gewonnen, in 2:06:37 . Er lief vermutlich auch beim Mettbrötchen-Stand der Satire-Partei Die Partei vorbei. Sportlich, sportlich. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 4:19 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat am Sonntagmittag in einem Wahllokal in Gießen seine Stimme bei der Landtagswahl abgegeben. Als Ziel der CDU nannte er ein Ergebnis von 30 Prozent plus x. Wie die übrigen Wettbewerber hat auch der 66-Jährige bis zuletzt Wahlkampf gemacht - das Highlight lieferte er aber bereits im Sommer - mit einer Fahrt auf der "Gickelbahn" im Taunus-Park Wunderland. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 4:08 PM Christoph Titz Die Wahlbeteiligung wird natürlich auch erst nach 18 Uhr feststehen, aber inzwischen wird mit einer ähnlich hohen Beteiligung wie vor fünf Jahren gerechnet. 2013 waren es 73,2 Prozent. Unsere Fotostrecke zeigt, wo und wann die Spitzenkandidaten ihre Zettel in die Urne warfen . Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 3:52 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de Es wird mit einem engen Wahlausgang gerechnet. Ob die seit 2013 regierende schwarz-grüne Koalition unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ihre Arbeit fortsetzen kann, ist ungewiss. In den Umfragen vor der Wahl zeichneten sich herbe Verluste für CDU und SPD ab. Die Grünen um Tarek al-Wazir legten dagegen deutlich in der Wählergunst zu. Während der Wahl kam es zu einer peinlichen Panne: Der Koordinator der Bundesregierung für transatlantische Zusammenarbeit, Peter Beyer, hatte auf seiner Facebook-Seite bereits Exit-Polls mit ersten Zahlen veröffentlicht. Er hat den Eintrag in der Zwischenzeit gelöscht. Ticker Landtagswahl Hessen 2018 10/28/18 3:50 PM dominik.nicolas.peters@spiegel.de 4,4 Millionen Hessen wählen heute ein neues Landesparlament. Die Wählerbeteiligung lief bislang schleppend an. Bis zum Nachmittag war die Beteiligung beim Urnengang geringer als vor fünf Jahren .