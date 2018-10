+++ Newsblog zur Hessenwahl +++ Al-Wazir sieht Grüne nicht als Volkspartei

18:00 Uhr

Die Grünen könnten bei den hessischen Landtagswahlen Ende Oktober Rekordwerte holen. Das legen zumindest aktuelle Umfragen nahe. Der Spitzenkandidat der hessischen Grünen Tarek Al-Wazir glaubt dennoch nicht, dass die Grünen eine neue Volkspartei werden können.

Al-Wazir sagte der "Frankfurter Allgemeinen Woche": "Wir können solche Höhen wie derzeit nur erreichen, weil es die Volksparteien in der alten Form so nicht mehr gibt." Die alten Klassen- und Konfessionsgrenzen würden in dieser Gesellschaft keine große Rolle mehr spielen, und deshalb gehe auch die Zeit der alten Volksparteien zu Ende. "Deswegen können die Grünen auch keine neue Volkspartei werden", so Al-Wazir.

Es sei nicht normal, dass seine Partei bundesweit bei Umfragen auf Platz zwei liegt, sagte er weiter. "Das hat mit der besonderen Schwäche der CSU, der CDU und vor allem der SPD zu tun. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass das immer so bleibt", so Al-Wazir.

Mit Sorge blickte der Spitzenkandidat der hessischen Grünen auf die AfD. "Eigentlich müsste die Reaktion der Bundesregierung auf die Präsenz der AfD im Bundestag sein, dass man eben nicht um sich selbst kreist. Aber genau an diesem Punkt versagt die Große Koalition", sagte er.

Laut der jüngsten Umfrage liegen die Grünen in Hessen bei 22 Prozent und wären damit zweitstärkste Kraft. Die CDU käme nur noch auf 26 Prozent, die SPD auf 20 Prozent.