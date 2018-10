Hessens Landtagswahl und die Bundespolitik Berlin ist 500 Kilometer weg - nervt aber trotzdem

In Gießen ist die demokratische Gesellschaft am Samstagnachmittag sehr lebendig. Bis zur Wahl sind es nur noch vier Wochen, keine der relevanten Parteien fehlt im Seltersweg, der örtlichen Fußgängerzone. Und weil diese Fußgängerzone recht kurz ist, stehen die Wahlkämpfer dicht beieinander.

Noch vor ein paar Jahren hätte die Reihenfolge der Wahlkampfstände am Seltersweg entlang grob der Stimmenverteilung im hessischen Landtag entsprochen. Ganz vorne CDU und SPD direkt nebeneinander, FDP und Grüne weiter hinten aber nahe beieinander und erst danach die anderen. Aber die Umfragewerte haben sich geändert. Heute würden sich direkt hinter SPD und Union die Grünen mit der AfD um den besseren Platz streiten. Nach der letzten Umfrage von Infratest dimap stünden die Grünen (17 Prozent) ein paar Meter weiter vorne als die AfD (14 Prozent). Die Krise der Großen Koalition wirkt sich auch auf den Wahlkampf in Hessen aus.

Vor dem Stand der SPD kann man rote Tischtennisbälle in vier Glasröhrchen werfen und damit abstimmen, "in welchen Bereich das Land Hessen investieren" soll: Mobilität, Bildung, Wohnungsbau oder Umweltschutz. Wer möchte, kann auch in jedes Röhrchen einen Ball werfen.

"Ich bin erst im Januar in die SPD eingetreten", sagt Detlef Söhlke, "weil ich für die Große Koalition stimmen wollte." Die SPD habe in den Verhandlungen viel durchgesetzt, "aber in der Öffentlichkeit wird das zu wenig wahrgenommen".

Angesprochen auf das Straucheln von Angela Merkel nach dem Maaßen-Streit und dem Verlust ihres Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder sagt Söhlke: "Ich kann nur hoffen, dass Merkel sich hält und dass es nicht zu einem Misstrauensvotum kommt. Das würde uns noch mehr schwächen, nicht nur die SPD, sondern alle demokratischen Parteien."

"Was reizt Merkel nur, sich das noch anzutun?"

20 Meter weiter bei der CDU gibt es keine Spielchen, dafür dunkelblaue Luftballons. "Wir werden gemessen an dem, was in Berlin passiert", sagt Axel Pfeffer, "der Landtagswahlkampf rutscht da manchmal in den Hintergrund."

Der 74-Jährige hat bis eben mit Passanten diskutiert, jetzt ruht er sich auf einer Bank neben dem Wahlkampfstand aus. Die Wahl von Ralph Brinkhaus zum Fraktionsvorsitzenden in Berlin sei eine Veränderung, deswegen sei die Ära Merkel aber nicht gleich vorbei. Sie werde schon mit Brinkhaus auskommen. Wenn er an eine mögliche Nachfolge denke, habe er aktuell niemanden auf dem Schirm. "Niemand, der wirklich reif genug dafür ist." Pfeffer fragt sich: "Was reizt Merkel, sich diesen Job noch anzutun?"

Anders sieht das der jüngste CDU-ler am Stand, Jannis Gigler, der vor zwei Jahren mit 16 der Jungen Union beitrat. Wenn er davon spricht, dass Brinkhaus die CDU-Bundestagsfraktion zu mehr machen soll als dem verlängerten Arm der Bundesregierung, klingt er wie mancher 40 Jahre ältere Parteikollege.

Ja, der Fall des geschassten Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen habe Auswirkungen auf Hessen, aber man müsse sich auch um Landesthemen kümmern, etwa um die Reform der Straßenausbaubeiträge, fährt Gigler fort. Anders als Pfeffer fallen ihm auch gleich mehrere Nachfolger für Merkel ein. "Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn, Daniel Günther, das sind fähige Politiker, die können die Leute überzeugen."

"Die Berliner Themen überschatten alles"

Mit jedem Schritt den Seltersweg hinunter steigt die Zahl der Luftballons, Flugblätter und Farben, mit denen sich die Menschen während ihres Samstagsspaziergangs schmücken. An Kinderwagen werden wilde Koalitionen ausprobiert. Schwarz-gelb flattert hier neben Rot-rot-Blau.

Bei der FDP sorgt die Hauptstadt-Politik für Ärger. "Die Berliner Themen überschatten alles", sagt Dominik Erb, "Das sind die Hauptthemen, die uns die Leute hier an den Stand tragen." 2012 trat der damals 19-Jährige der FDP bei. Er trägt eine schwarze Lederjacke, hat die blonden Haare zur Seite gekämmt. "Die Krise in Berlin schadet am Ende allen Parteien," sagt Erb, "Wir merken einen Vertrauensverlust in die Politik, wenn mehr über Personalrochaden als über wirkliche Themen diskutiert wird."

Angela Merkel solle die Konsequenzen aus der Situation ziehen und die Vertrauensfrage stellen, wie auch FDP-Chef Christian Lindner das gefordert habe. "Neuwahlen kommen ohnehin, es macht die Situation ja nicht besser, wenn man sie hinauszögert", sagt Erb.

Die Einzigen, die sich bei diesem Rundgang nicht wirklich über die Berliner Krise ärgern, sind die Grünen. Rene Weinel, braune Locken und Dreitagebart, plaudert mit Passanten und verteilt grüne Windräder aus Papier, die gut ankommen. Es sei schon recht führungslos und chaotisch dort in Berlin, sagt Weinel, "aber für die Grünen hat das auch Vorteile, aktuell profitieren wir davon."

