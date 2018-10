Hessenwahl Grüne gewinnen fünf Landtagsmandate direkt

Nach dem Rekordergebnis für die Grünen, das, das mit knapp 20 Prozent so hoch ausfiel wie erwartet, setzte Spitzenkandidat und bisheriger Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir für seine Partei am frühen Abend noch ein Ausrufezeichen: In seiner Heimatstadt gewann er den Wahlkreis Offenbach-Stadt deutlich, und schlug den CDU-Platzhirsch und Kabinettskollegen Stefan Grüttner aus dem Feld. Grüttner hatte den Wahlkreis seit 1995 immer gewonnen.

Am Ende stand fest: Die hessischen Grünen haben bei der Landtagswahl am Sonntag insgesamt fünf Direktmandate errungen. Neben Al-Wazir schaffte Vanessa Hildegard Förster-Heldmann in Darmstadt (Darmstadt-Stadt I) einen Direkteinzug ins Parlament von Wiesbaden.

Landtagswahl Hessen 2018 Vorläufiges Endergebnis Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 27 -11,3 SPD 19,8 -10,9 Grüne 19,8 +8,7 Die Linke 6,3 +1,1 FDP 7,5 +2,5 AfD 13,1 +9 Sonstige 6,5 +0,9 Sitzverteilung Insgesamt: 137 Mehrheit: 69 Sitze 9 29 29 11 40 19 Die Linke (9) SPD (29) Grüne (29) FDP (11) CDU (40) AfD (19) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Ein Wahlkreis in Kassel (Kassel-Stadt I) ging direkt an die Studentin und Grünen-Kandidatin Vanessa Gronemann.

imago/ Hartenfelser Vanessa Gronemann, Studentin, holt in ein Direktmandat in Kassel

Zwei Frankfurter Wahlkreise gewannen für die Grünen die Volkswirtin Miriam Dahlke (Frankfurt am Main II) und Marcus Bocklet (Frankfurt am Main V), der auch bislang schon im Landtag vertreten war.

Insgesamt verloren CDU und SPD bei der Wahl in Hessen jeweils zweistellig. Stark zulegen konnte neben den Grünen die AfD, die in den 16. Landtag einzog. Auch FDP und Linke verbuchten Gewinne.