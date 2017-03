Razzia in Hildesheim Innenministerium verbietet Salafisten-Verein

Die Polizei geht derzeit gegen die salafistische Szene in Hildesheim vor. Schon im vergangenen Jahr hatte die Polizei Räume der Moschee "Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim e.V." (DIK) des Vereins durchsucht. Dem Verein wird vorgeworfen, Muslime zur Teilnahme am Dschihad in Kampfgebieten aufgerufen zu haben. Auch der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, hatte sich in salafistischen Kreisen in Hildesheim aufgehalten. Jetzt hat das niedersächsische Innenministerium den Verein verboten.

368 Polizisten sind laut Innenministerium derzeit im Einsatz, um den Verein aufzulösen. Wohnungen von acht Personen sowie Moscheeräume des DIK würden durchsucht. "Mit dem Vereinsverbot wurde ein Hotspot der radikalen Salafistenszene in Deutschland zerschlagen", sagte Innenminister Boris Pistorius.

Im November hatte die Bundesanwaltschaft hat unter in Niedersachsen und Nordrhein-Westfahlen mehrere Islamisten verhaften lassen. Die Männer stehen im Verdacht, Kämpfer für die Terrormiliz "Islamischer Staat" angeworben zu haben.

Unter den Festgenommenen befand sich auch der Hildesheimer Prediger Ahmad Abdulaziz Abdullah A., alias "Abu Walaa". Er wurde verdächtigt, Kämpfer für Syrien und den Irak zu rekrutieren. Er predigte in der Moschee des "Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim". Rund 20 aus Niedersachsen ausgereiste Islamisten sollen sich in der Hildesheimer Moscheegemeinde radikalisiert haben. Auf Videos im Internet stilisiert sich "Abu Walaa" als "Prediger ohne Gesicht", der sich nur von hinten filmen lässt.

"Diese Maßnahme richtet sich ausdrücklich nicht gegen die vielen, friedlich hier lebenden Muslime, sondern gegen verblendete Fanatiker, die diese Weltreligion für ihre Zwecke missbrauchen und Terrororganisationen wie den selbst ernannten 'Islamischen Staat' und dessen menschenverachtende Ziele unterstützen", sagte Niedersachsens Innenminister.