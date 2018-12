Seehofers Gesetzesinitiative Asylbewerber sollen bis zur Abschiebung in Gewahrsam

Innenminister Seehofer plant neue Verschärfungen bei Abschiebungen. Künftig will er abgelehnte Asylbewerber in Gewahrsam nehmen lassen. Entsprechende Gesetzesvorschläge will er im nächsten Jahr vorlegen.