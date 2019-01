Abschied als CSU-Chef Solo Seehofer

Er macht das nicht freiwillig, diesen Abschied. Er würde gern noch bleiben an der Spitze der Partei, nachdem ihn der andere doch bereits aus der Münchner Staatskanzlei verdrängt hat. Ein paar Monate wenigstens noch, bis zum regulären Ende seiner Amtszeit? Vielleicht auch noch ein bisschen länger?

War das der Plan von Horst Seehofer? Und wenn schon. Perdu.

Die Partei hat sich längst auf den Neuen ausgerichtet. Seehofer muss an diesem Samstag nach zehn Jahren und drei Monaten den CSU-Vorsitz abgeben. Ausgerechnet Markus Söder übernimmt. Jener Parteifreund also, den Horst Seehofer die vergangenen zehn Jahre und drei Monate als Nachfolger zu verhindern suchte.

"Der Wechsel gehört zum Leben, auch für mich", sagt Seehofer. Doch es ist eher ein Abschied als ein Wechsel. Denn es beginnt nichts Neues.

Allein das ungeliebte Bundesinnenministerium bleibt ihm, das will ihm Söder lassen. Wer süchtig ist nach Politik, der kann sich das konkrete Suchtmittel nicht immer aussuchen. Das Innenministerium als Austragshäusl. Er wird versuchen, so lange zu bleiben wie Angela Merkel Kanzlerin ist. Damit er nicht bei all den Männern landet, die "auf dem Friedhof hinter dem Kanzleramt" liegen. So hat er das mal gesagt.

Gegen kaum etwas hat Horst Seehofer härter gekämpft als gegen das immer wieder drohende politische Aus. Er war das Comeback Kid der deutschen Politik. Auf und nieder ging es. Am Ende kam Seehofer immer wieder zurück:

nach der Niederlage bei der Bundestagswahl im Jahr 1998 und dem Verlust seines Ministerpostens;

nach einer knapp überlebten Herzmuskelentzündung vier Jahre später;

nach seinem Rücktritt als Vizefraktionschef im Konflikt mit Angela Merkel im Jahr 2004.

Jedes Mal erholte sich Seehofer, gesundheitlich und politisch. Zuletzt aber wartete er vergeblich aufs Comeback. Da war erst die Schlappe bei der Bundestagswahl 2017, dann der Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst. Und natürlich der alles überlagernde epische Konflikt mit der Kanzlerin um die Flüchtlingspolitik.

"Sieh' es ein, alter Horst, du musst jetzt gehen!" - so ging, gesungen von einem Söder-Double, der Refrain eines Spottlieds beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg im Februar 2018. Einen Monat später übernahm der echte Söder das Amt des Ministerpräsidenten, nun verliert Seehofer auch den Parteivorsitz. Ein knappes Jahr nach der Aufführung ist das Singspiel vom Nockherberg für Seehofer bittere Realität geworden.

Er ist am Anfang des Jahres 2019 wieder da angelangt, wo sein entscheidender Aufstieg vor gut zehn Jahren begann: auf der Außenseiterposition. Solo Seehofer.

Der Aufstieg

Seehofers Anlauf auf die CSU-Spitze beginnt mit der Niederlage auf dem Parteitag im September 2007. Der Einzelgänger und Liebling der Basis unterliegt seinem Gegenkandidaten Erwin Huber, dem Teamspieler und Liebling der Funktionäre.

Seehofer ist ursprünglich in der besseren Ausgangsposition gewesen, aber pünktlich zum politischen Sturz Edmund Stoibers zu Jahresbeginn wird Seehofers Geheimnis enthüllt: die schwangere Geliebte in Berlin.

Ein gutes Jahr später wird Seehofer doch noch Parteichef. Das CSU-Debakel bei der Landtagswahl 2008, der Verlust der absoluten Mehrheit, bedeutet seinen Aufstieg. Als Retter in der Not, als derjenige, der den 50-Prozent-plus-X-Mythos wiederherstellen soll, wird Seehofer nach München geholt. Sie machen ihn nicht nur zum Parteichef, sondern auch zum Ministerpräsidenten.

Seehofer, der Herz-Jesu-Sozialist und Egozentriker, gilt plötzlich als letzte Hoffnung einer Partei, die sich so lange wehrte gegen ihn. Beide Seiten lassen sich auf ein Experiment ein. Und Seehofer, der schon damals in Angela Merkel eine Mitverantwortliche des Scheiterns sah, weil sie das zentrale Wahlkampfversprechen der CSU sabotierte - die Wiedereinführung der alten Pendlerpauschale -, macht sogleich die Stoßrichtung der kommenden Jahre deutlich: "Mein Arbeitsplatz liegt zukünftig in München, aber meine Kampfkraft wird sich auch auf Berlin erstrecken."

Die Pendlerpauschale ist eine Petitesse aus heutiger Sicht, aber Seehofer erinnert in der Auseinandersetzung mit Angela Merkel während der Flüchtlingskrise und danach immer wieder an diese Demütigung. So etwas soll sich nicht wiederholen, nie und nimmer.

Auf dem Gipfel

Mal dafür, mal dagegen, aber immer vorne dabei, ein populistisches Gespür für Stimmungen zeichnet ihn aus: Horst Seehofer spielt mit Themen und Personen.

So kämpft er etwa erst für die Verlängerung der Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke, nach der Katastrophe von Fukushima im März 2011 kann es ihm mit dem Ausstieg gar nicht schnell genug gehen. Er heizt den Kampf unter seinen möglichen Nachfolgern Markus Söder, Ilse Aigner und Karl-Theodor zu Guttenberg an. Söder unterstellt er zwischendurch "charakterliche Schwächen" und "Schmutzeleien"; Guttenberg nennt er ein "Glühwürmchen", nährt aber nach dessen Absturz stets die Illusion, der US-Exilant werde eines Tages zurückkehren.

Beim Volk ist Seehofer beliebt, in der Partei respektiert. Die CSU ordnet sich ihm unter, weil er liefert. Bei der Landtagswahl 2013 holt er die absolute Mehrheit zurück, auch bei der Bundestagswahl im selben Jahr kratzt Seehofer an der 50-Prozent-Marke. Er verbucht diesen Wiederaufstieg der Partei auf seinem Konto: "Dass es gelungen ist, die Existenz dieser einzigartigen Partei zu sichern", antwortet er jüngst auf die Frage der "Welt am Sonntag" nach seinem größten Erfolg.

Allerdings begeht er auf dem Höhepunkt seiner Macht auch einen entscheidenden Fehler: Er kündigt seinen Rückzug vom Posten des Ministerpräsidenten an, im Jahr 2018 soll Schluss sein. Seehofer macht sich selbst zur lahmen Ente. Und keiner erkennt das so gut wie Markus Söder.

Die Europawahlen 2014 vergeigt Seehofer mit einem EU-kritischen Sound, das Gemurre in der Partei nimmt zu, in der Landtagsfraktion werfen sie ihm vor, unabgestimmt zu agieren. Und dann kommt die Flüchtlingskrise.

Der Abstieg

Am späten Abend des 4. September 2015 schickt Angela Merkel eine SMS an Horst Seehofer. Die Flüchtlingskrise erreicht in diesem Spätsommer Deutschland, Tausende machen sich aus Budapest auf den Weg, die Bundesregierung steht vor einer wegweisenden Entscheidung.

Aber der CSU-Chef reagiert nicht auf die Nachricht der Kanzlerin, sein Handy sei abgeschaltet gewesen, behauptet er später, auch weitere Kontaktversuche scheitern. Also entscheidet Merkel ohne Seehofer, die Grenzen offen zu lassen. Und versetzt diesen damit erst in die Lage, sich als Koalitionspartner im Nachhinein gegen die Bundesregierung zu stellen und die Entscheidung damit zu einer reinen Merkel-Entscheidung zu machen.

Das ist der Ursprung des Streits, der letztlich im Sommer 2018 beinahe zum Bruch der Schwesterparteien führt. Seehofer profitiert anfangs noch, weil er ein neues, großes Thema für sich gefunden hat, doch am Ende scheitert er mit seiner Strategie: An den Wählern, die nicht verstehen, warum die Christsozialen in Berlin die Regierung tragen, die bei diesem Thema angeblich alles falsch macht. Und an Angela Merkel, die sich in dieser Frage ähnlich stur verhält wie Seehofer.

Aus Sicht Seehofers trägt Merkel neuerlich Mitverantwortung dafür, dass die CSU bei der Landtagswahl 2018 das zweite Mal binnen zehn Jahren die absolute Mehrheit einbüßt.

Seehofer hat sich verbissen, aber die CSU lässt ihn nun auch im Regen stehen - als hätten seine Parteifreunde den Anti-Merkel-Kurs in der Flüchtlingspolitik nicht mitgetragen. Er ist der Buhmann. Nach dem miserablen Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 muss er als Ministerpräsident gehen, in der Folge der Niederlage bei der Bayern-Wahl muss er nun als Vorsitzender aufhören.

Markus Söder hat ihm schleichend den Rang abgelaufen. Weil er so geschickt taktiert, wie es Seehofer früher tat.

"Er ist inzwischen eine tragische Gestalt. Ich habe heute geradezu Mitleid mit ihm", sagt im letzten September der langjährige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm über Seehofer, den er einst zu seinem Staatssekretär gemacht hatte. Das Spitzbübische sei nicht mehr da, meint Blüm: "Ich kann ihn nicht mehr erkennen."

Zum Fintenschläger Seehofer würde natürlich folgendes Finale passen: Er läuft, befreit von der Verantwortung für die CSU, nochmal zu alter Form auf, verlässt diesen Tunnel, in dem er in den vergangenen Monaten wie eingesperrt wirkte - und wird zum Ende seiner Karriere doch noch ein erfolgreicher Innenminister.

Er hat ja sonst nichts mehr.