Seehofers Abschied Niemals geht er so ganz

Es ist ein echter Seehofer, den der scheidende Vorsitzende am Morgen dem Parteitag vorausschickt. Er habe sein Horoskop für das Sternzeichen Krebs im heimischen "Donaukurier" gelesen, erzählt Seehofer den wartenden Journalisten mit einem maliziösen Lächeln. Dort habe es geheißen: "Sie verlieren keinesfalls ihr Gesicht, wenn Sie eine getroffene Entscheidung revidieren."

Generalsekretär Markus Blume schiebt vorsichtshalber schnell hinterher: "War aber nur Spaß, oder?" Dann geht er gemeinsam mit Seehofer und dem Belgeittross die betonierte Rampe zum Eingang der kleinen Olympiahalle in München hinunter.

So ganz traut die CSU ihrem scheidenden Chef Seehofer nicht. Er soll möglichst ohne Misstöne seinem Nachfolger Markus Söder Platz machen. Seehofer indes tut nur das Nötigste, um solche Befürchtungen zu entkräften. Entsprechend kühl fällt insgesamt die Verabschiedung Seehofers aus.

Vor seinem Rückzug setzt Seehofer zwar - ein seltener Vorgang - einen versöhnlichen Tweet ab: "Heute gebe ich das Amt des CSU-Vorsitzenden nach mehr als zehn Jahren in die Hände meiner Partei zurück. Ich bedanke mich herzlich für die vielfältige Unterstützung und den menschlichen Zuspruch in all den Jahren. Alles Gute!"

Doch auf einen pflegeleichten Ex-Vorsitzenden darf sich die CSU nicht einstellen, darauf liefert der Sonderparteitag erste Hinweise. Noch im Foyer umreißt Seehofer gewohnt vieldeutig seine künftige Rolle. "In das Alltagsgeschäft mische ich mich nicht ein." Wenn es aber um "grundlegende Weichenstellungen" für die Partei gehe, zum Beispiel in der Sozialpolitik, werde er sich zu Wort melden.

Bedürfnis nach Harmonie

Solche Wortmeldungen wollen derzeit die wenigsten in der CSU hören, das Bedürfnis nach Harmonie dominiert nach dem abgeschlossenen internen Machtkampf den Parteitag. Söder soll es richten, so fallen die meisten Kommentare am Rande aus. "Es ist Zeit für den Wechsel, und ich glaube, Horst Seehofer sieht das inzwischen auch so", sagt beispielsweise der Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer vor Seehofers Rede.

PHILIPP GUELLAND/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Abschiedsgeschenk für Seehofer

Die fällt mit 25 Minuten gewünscht knapp aus: Dankbarkeit und Stolz prägten nach 3739 Tagen im Parteiamt seine Gemütslage, erzählt Seehofer. Die CSU sei eine "einmalige, einzigartige Partei", doch die Wahlergebnisse hätten sich zuletzt verschlechtert. Seehofer nennt zwei Gründe: Den Einzug der Freien Wähler in den Landtag ab 2008 und den Aufstieg der AfD.

Zum Streit mit der Schwesterpartei CDU: "Die Alternative wäre für uns mit einem noch größeren Schaden verbunden gewesen." Sein inhaltliches Vermächtnis an die CSU: "Verachtet mir die kleinen Leute nicht", sagt Seehofer, Arbeitersohn aus Ingolstadt. Die seien das "Rückgrat unserer Gesellschaft".

Das Foyer bleibt während der Rede Seehofers gut gefüllt, vor der Verpflegungsausgabe bildet sich eine Schlange. Ein CSU-Mitglied aus der Oberpfalz will "jetzt noch ein Weißbier trinken und eine Weißwurst essen, damit ich bei Söders Rede nicht hungrig bin." Sein Wehmut über den Abschied halte sich in Grenzen, so der Christsoziale. "Seehofers Zeit war nach dem schlechten Ergebnis der Bundestagswahl abgelaufen."

Sparsam fallen auch die Worte aus, die Seehofer für seinen Nachfolger findet. Er habe Markus Söder als Nachfolger vorgeschlagen. "Und der gesamte Parteivorstand hat sich dieser Sache angeschlossen." Söder habe als Ministerpräsident gezeigt, dass er große Aufgaben "gut, sehr gut erledigt", urteilt Seehofer, doch der zusätzliche Parteivorsitz sei "ein Amt mit einer gewaltigen Verantwortung."

"Am schwierigsten dürfte für dich sein, dass du dich nun nur mit dir selbst koordinieren musst", gibt Seehofer Söder auf den Weg. "Mein Werk ist getan", sagt Seehofer. "Macht es gut." Die Delegierten erheben sich zum höflichen Applaus, aber die Jubelstürme bleiben aus, ein Einzelner hält ein "Danke Horst"-Plakat in die Höhe.

Der neue Ehrenvorsitzende

Seehofer wird seiner Partei als künftiger Ehrenvorsitzender erhalten bleiben, diesen Vorschlag macht Söder gleich zu Beginn seiner Rede als Geste der Befriedung. Den Status haben derzeit nur Theo Waigel und Edmund Stoiber inne. Stoiber erleichterte die CSU 2007 so den ebenfalls holprigen Abschied.

Ein kurzer Film auf dem Parteitag untermalt Seehofers allmählichen Übertritt in die imaginäre Ruhmeshalle der Partei. Bilder vergangener Wahlsiege sind dort zu sehen, Lobgesänge auf Horst Seehofer: "So sehen Sieger aus." Ob er traurig sei, wird Seehofer später gefragt: "Die Zeit heilt alle Wunden."

Wie sich das Verhältnis Seehofers zu seiner Partei künftig einpendelt, ist noch unklar. Gut möglich, dass Seehofer nach seiner aktiven Zeit in der Gunst seiner Parteifreunde auch wieder zulegt: Dann nämlich, wenn die Umfragewerte mit Söder als alleinigem Frontmann auch nicht besser werden sollten. Darauf weisen Erhebungen der vergangenen Tage hin, die die CSU noch unter dem Ergebnis der Landtagswahl auswiesen.

Nachdem der heiklere Teil des Parteitags vorüber ist, hält Söder seine Bewerbungsrede. Sie besteht zum großen Teil aus bekannten Elementen, Grundton: "Zeit für neue Stärke". Dann wird gewählt, Söder ist der einzige Kandidat. Sein Wahlergebnis bleibt mit 87,4 Prozent im mittelprächtigen Bereich.

Shakehands zwischen altem und neuem Vorsitzendem, dann folgen ein paar bemühte Frotzeleien auf der Bühne. "Das steht, glaube ich, in der Satzung, dass man als Ehrenvorsitzender nicht mehr kandidieren kann", sagt Söder. In seinem, Söders, Horoskop, habe es geheißen: "Lassen Sie sich durch nichts erschrecken heute."

Übergroßen Rückenwind bekommt auch Söder nicht an diesem Tag. Es ist ein eher blutleerer, teilweise schnell durchgepaukter Sonderparteitag, der zeigt, wie abgekämpft die Partei ist. Den emotionalen Höhepunkt bildet der gemeinsame Einzug Söders mit der neuen CDU-Vorsitzenden. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer beschwört die Einigkeit der Unionsparteien.

Zum Abschied der Ära Seehofer überreicht die Partei ihrem Vorsitzenden ein Geschenk. Der höchste Modelleisenbahnfan der CSU bekommt ein neues Schmuckstück für die heimische Anlage überreicht: Einen Nachbau der CSU-Landesleitung in München im Mini-Maßstab. Das Gebäude ist originalgetreu nachgebildet, allerdings ohne den Parteivorsitzenden oder andere handelnde Personen. Das Geschenk könne bei ihm den Wunsch auslösen, dort wieder einzuziehen, warnt Seehofer witzelnd. "Bewerbungen sind nie ganz aussichtslos. So alt bin ich ja noch nicht."

Wie funktioniert die Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Mitarbeiter von Civey arbeiten für die Auswertungen lediglich mit User-IDs und können die Nutzer nicht mit ihrer Abstimmung in Verbindung bringen. Die persönlichen Angaben der Nutzer dienen vor allem dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden. Darüber hinaus arbeitet Civey mit externen Partnern zusammen, die Zielgruppen für Werbetreibende erstellen. Nur wenn Nutzer die Datenschutzerklärung sowohl von Civey als auch von einem externen Partner akzeptiert haben, dürfen Ihre Antworten vom Partner zur Modellierung dieser Zielgruppen genutzt werden. Ein Partner erhält aber keine Informationen zu Ihren politischen und religiösen Einstellungen sowie solche, mit denen Sie identifiziert werden können. Civey-Nutzer werden auch nicht auf Basis ihrer Antworten mit Werbung bespielt. Der Weitergabe an Partner können Sie als eingeloggter Nutzer jederzeit hier widersprechen. Mehr Informationen zum Datenschutz bei Civey finden Sie hier.

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/ stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Zur Erhebung seiner repräsentativen Umfragen schaltet die Software des 2015 gegründeten Unternehmens Websites zu einem deutschlandweiten Umfragenetzwerk zusammen. Neben SPIEGEL ONLINE gehören unter anderem auch der "Tagesspiegel", "Welt", "Wirtschaftswoche" und "Rheinische Post" dazu. Civey wurde durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.