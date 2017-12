Parteitag CSU wählt Seehofer mit 83,7 Prozent erneut zum Chef

Trotz der immensen Verluste bei der Bundestagswahl ist CSU-Chef Horst Seehofer erneut in seinem Amt bestätigt worden. Er wurde am Vormittag von den Delegierten auf dem Parteitag in Nürnberg in einer geheimen Abstimmung erneut zum Parteichef gewählt.

Seehofer erhielt 83,7 Prozent der Stimmen - nach 87,2 Prozent vor zwei Jahren. Sein bestes Ergebnis hatte Seehofer 2013 mit mehr als 95 Prozent erzielt.

Nach der Seehofer-Wahl soll am Samstag noch Markus Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 ernannt werden. Seehofer hatte seit 2008 beide CSU-Führungsposten inne, war aber nach der Pleite bei der Bundestagswahl vor knapp drei Monaten massiv intern unter Druck geraten.

Vor seiner Wiederwahl hatte Seehofer eine positive Bilanz über seine Arbeit gezogen. "Bayern blüht, Bayern boomt", sagte der Ministerpräsident unter anderem. "Bayern ist das Paradies, das können wir uneingeschränkt sagen."

Er habe die politische Verantwortung für das schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl übernommen, "auch wenn die Ursache in Berlin lag", fügte Seehofer hinzu. Dies war ein Seitenhieb auf Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Seehofer hatte ihre Flüchtlingspolitik lange Zeit scharf kritisiert.